i Lisa Maxwell APA-Images / Action Press / Dominic O'Neill Plötzlicher Schock Tochter stirbt mit nur 27 – TV-Star trauert um ihr Kind Schwerer Schicksalsschlag für Schauspielerin Lisa Maxwell: Ihre einzige Tochter Beau Jessup ist mit nur 27 Jahren gestorben. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 12:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für die britische Schauspielerin Lisa Maxwell (62) ist es ein unvorstellbarer Verlust. Ihre einzige Tochter Beau Jessup ist im Alter von nur 27 Jahren gestorben.

Die junge Frau studierte zuletzt an der renommierten Columbia University in New York und wollte dort im kommenden Jahr ihren Masterabschluss machen. Nun bestätigte die Universität die traurige Nachricht.

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In einer offiziellen Mitteilung erklärte die Columbia Journalism School, dass sie um ihre Studentin trauere. Man spreche der Familie, Freunden und Studienkollegen sein tiefstes Mitgefühl aus. Die Hochschule stehe bereits mit den Angehörigen in Kontakt, um sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt. Auch Maxwell und ihr Ehemann Paul Jessup haben sich noch nicht öffentlich zu dem Verlust geäußert.

Kurz vor ihrem Tod sprach sie über ihre Träume

Besonders tragisch: Beau hatte noch große Pläne für ihre Zukunft. Erst im Oktober gab die 27-Jährige ihrer Universität ein Interview, in dem sie über ihren Wunsch sprach, Journalistin zu werden. Nach ihrem geplanten Abschluss im Mai 2027 wollte sie über Menschen, Kultur und gesellschaftliche Themen berichten.

Dabei verriet sie auch, dass ihre berühmte Mutter sie maßgeblich beeinflusst hatte. Als Tochter einer Fernsehschauspielerin habe sie schon früh erlebt, wie unterschiedlich das tatsächliche Leben eines Menschen und dessen öffentliche Darstellung sein können. Genau deshalb habe sie sich für den Journalismus interessiert.

Das Interview wurde nach ihrem Tod mit Zustimmung der Familie veröffentlicht. Die Universität wollte damit an die junge Frau und ihre Leidenschaft für das Geschichtenerzählen erinnern.

Mutter war unglaublich stolz

Noch im September hatte Lisa Maxwell öffentlich ihre Freude über die Erfolge ihrer Tochter geteilt. Als die Columbia University ein Gruppenfoto des neuen Studienjahrgangs veröffentlichte, gratulierte die Schauspielerin auf X. Besonders ihre Tochter Beau mache die Familie unglaublich stolz, schrieb sie damals.

Die 62-Jährige wurde vor allem durch ihre Rolle als Samantha Nixon in der britischen Polizeiserie "The Bill" bekannt. Außerdem gehörte sie mehrere Jahre zum Moderationsteam der beliebten Talkshow "Loose Women". Mit ihrem langjährigen Partner Paul Jessup ist sie seit 2014 verheiratet.

Beau war das einzige Kind des Paares. Bereits als Jugendliche hatte sie mit einer ungewöhnlichen Geschäftsidee internationale Aufmerksamkeit erregt: Mit nur 16 Jahren gründete sie eine Internetplattform, die chinesischen Eltern bei der Auswahl englischer Vornamen für ihre Kinder half. Später studierte sie unter anderem an der Universität Cambridge und widmete sich dem Schreiben.