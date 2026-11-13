i Russell Brand bei der Ankunft am Southwark Crown Court in London. Reuters/Jack Taylor Zu 10 Jahren verurteilt Nach Vorwürfen! TV-Star ließ Brand bei sich wohnen Neue Enthüllungen rund um Russell Brand (51)! Jetzt kommt ans Licht, dass ihm ein TV-Kollege vor Jahren sein Luxus-Ferienhaus zur Verfügung stellte. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 11:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der britische Talkshow-Star Jonathan Ross (65) gehörte jahrelang zu den engsten prominenten Wegbegleitern von Russell Brand. Die beiden standen regelmäßig gemeinsam vor der Kamera, traten bei Veranstaltungen auf und sorgten mit ihrem provokanten Humor für Schlagzeilen.

Wie die britische Zeitung "The Sun" nun enthüllt, ging ihre Freundschaft sogar so weit, dass Ross dem Komiker Ende 2012 sein privates Ferienhaus im englischen Dorset überließ.

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Brand verbrachte damals einige Zeit in dem Anwesen nahe der Küstenstadt Swanage. Ross und seine Familie waren währenddessen nicht vor Ort. Der Aufenthalt soll dem Schauspieler geholfen haben, sich nach seiner gescheiterten Ehe mit Popstar Katy Perry aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Frau erhob bereits schwere Vorwürfe

Was Ross damals nach eigenen Angaben nicht wusste: Nur wenige Monate zuvor soll Brand in Los Angeles eine Frau vergewaltigt haben. Der mutmaßliche Übergriff ereignete sich im Juli 2012, dem Monat, in dem auch seine Scheidung von Katy Perry rechtskräftig wurde.

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Die Frau berichtete später gegenüber der "Sunday Times", dass sie nach dem mutmaßlichen Angriff medizinische Hilfe in einer spezialisierten Einrichtung gesucht und sich anschließend mehrere Monate in therapeutische Behandlung begeben habe. Sie entschied sich damals gegen eine Strafanzeige.

Laut dem Bericht soll Brand ihr nach dem Vorfall Nachrichten geschickt haben, in denen er sich für sein Verhalten entschuldigte. Der Vorwurf aus Los Angeles ist von den Straftaten zu unterscheiden, für die der Schauspieler nun in London verurteilt wurde.

"Ich wusste wirklich nichts davon"

Jonathan Ross hat inzwischen öffentlich auf die Enthüllungen rund um seine ehemaligen Freunde Russell Brand und David Walliams reagiert. Gegenüber der britischen Nachrichtenagentur PA erklärte er, dass ihn die Berichte erschüttert hätten.

"Ich bin genauso entsetzt über die Enthüllungen über David Walliams und die Verbrechen von Russell Brand wie der Rest des Landes", so der Moderator. Er sei früher mit beiden Männern befreundet gewesen, habe damals aber tatsächlich nichts von ihrem Verhalten gewusst.

Seine Gedanken seien bei den vielen Frauen, die den Mut gefunden hätten, mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit zu gehen.

Auch alter TV-Skandal holt ihn ein

Die Freundschaft zwischen Ross und Brand sorgte bereits 2008 für einen handfesten Skandal. Damals hinterließen die beiden während einer BBC-Radiosendung anzügliche Nachrichten auf dem Anrufbeantworter des Schauspielers Andrew Sachs. Darin ging es um Brands sexuelle Beziehung zu dessen Enkelin Georgina Baillie.

Der Vorfall wurde in Großbritannien als "Sachsgate" bekannt und löste eine Welle der Empörung aus. Brand verließ daraufhin die BBC, während Ross für drei Monate suspendiert wurde.

Nun steht der Moderator erneut wegen seiner früheren Verbindungen zu Brand und Walliams im öffentlichen Fokus. Letzterem werfen mehrere Frauen sexuelles Fehlverhalten vor, darunter auch mutmaßliche Übergriffe auf Minderjährige. Walliams bestreitet sämtliche Anschuldigungen.

Ross selbst wird in diesem Zusammenhang kein strafbares Verhalten vorgeworfen.