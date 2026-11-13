i Russell Brand sitzt bereits im Gefängnis. IMAGO/News Licensing Verlegung droht Angst um Russell Brand! Zwei Häftlinge im Häfn ermordet Nach seiner Verurteilung zu zehneinhalb Jahren Haft könnte Russell Brand bald in ein berüchtigtes Gefängnis verlegt werden. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 15:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Russell Brand (51) könnte es hinter Gittern schon bald noch ungemütlicher werden. Der ehemalige Hollywood-Star, der am Montag wegen Vergewaltigung und dreifacher sexueller Nötigung zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt wurde, soll in ein berüchtigtes Hochsicherheitsgefängnis verlegt werden.

Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, wird derzeit geprüft, ob Brand künftig im HMP Wakefield untergebracht werden soll.

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Die Haftanstalt in West Yorkshire trägt einen besonders düsteren Spitznamen: "Monster Mansion", zu Deutsch etwa "Monster-Villa". Der Grund dafür sind die zahlreichen verurteilten Mörder und Sexualstraftäter, die dort einsitzen. Ausgerechnet dieses Gefängnis soll nun für den ehemaligen Ehemann von Katy Perry (42) infrage kommen.

Hier wurde ein Rockstar ermordet

Besonders brisant: Im Oktober 2025 wurde der frühere Lostprophets-Sänger Ian Watkins im HMP Wakefield von Mithäftlingen erstochen. Der Musiker verbüßte dort eine langjährige Haftstrafe wegen schwerer Sexualdelikte an Kindern. Nur einen Monat später wurde auch der verurteilte Kindermörder Kyle Bevan in derselben Anstalt getötet.

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Trotz dieser Vorfälle gilt das Hochsicherheitsgefängnis für prominente Straftäter als vergleichsweise geeigneter Unterbringungsort. Die Beamten seien besser ausgebildet und verfügten über mehr Ressourcen, um gefährdete Häftlinge zu schützen.

Ein Insider erklärte gegenüber "The Sun", dass Brand derzeit auf eine mögliche Verlegung nach Wakefield geprüft werde. Es müssten noch einige Voraussetzungen erfüllt werden, das Gefängnispersonal rechne aber bereits mit seiner Ankunft. Die Verlegung könnte demnach innerhalb der kommenden Tage oder Wochen erfolgen. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.

Promi droht gefährlicher Gefängnisalltag

Der Insider warnt allerdings davor, dass Brand dort eine besonders schwierige Zeit bevorstehen könnte. Wegen seiner Bekanntheit, seines Vermögens und seiner Straftaten könnte der 51-Jährige zur Zielscheibe anderer Insassen werden. Deshalb sei es wahrscheinlich, dass er zunächst getrennt von der übrigen Gefängnisbevölkerung untergebracht werde.

Derzeit sitzt Brand noch im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth. Dort wurde nach einer Sicherheitsprüfung entschieden, dass er seine Zelle nicht mit einem anderen Häftling teilen soll. Laut einem aktuellen Bericht des "Independent" wurde er inzwischen von einer Isolationsabteilung auf einen regulären Gefängnistrakt verlegt.

Mindestens sieben Jahre hinter Gittern

Am 9. November wurde Brand vom Southwark Crown Court in London zu zehn Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Die Geschworenen hatten ihn zuvor in einem Fall der Vergewaltigung und drei Fällen sexueller Nötigung schuldig gesprochen. Von drei weiteren Anklagepunkten wurde er freigesprochen.

Der ehemalige Schauspieler und Comedian muss mindestens zwei Drittel seiner Strafe, also sieben Jahre, im Gefängnis verbringen, bevor eine vorzeitige Entlassung unter Auflagen möglich ist. Zudem wird er lebenslang im britischen Sexualstraftäterregister geführt.

Ob Brand tatsächlich in die berüchtigte "Monster Mansion" verlegt wird, bleibt vorerst offen. Der britische Strafvollzugsdienst wollte sich gegenüber "The Sun" nicht zu einzelnen Gefangenen äußern.