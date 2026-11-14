i Heiße Jacuzzi-Show! Lisa erfüllt Julian einen Sex-Traum ATV "Forsthaus Rampensau" Heiße Jacuzzi-Show! Lisa erfüllt Julian Sex-Traum Im "Forsthaus Rampensau" geht es wieder ordentlich zur Sache. OnlyFans-Star Lisa sorgt im Whirlpool für heiße Szenen. Von Heute Entertainment 14.11.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von wegen gemütlicher Abend! Im "Forsthaus Rampensau" wird nach dem Rauswurf von Norbert und Susi schon wieder ausgelassen gefeiert.

Besonders für "Mein Gemeindebau"-Star Julian entwickelt sich die Nacht zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dabei beginnt sein Abenteuer zunächst mit einer schmerzhaften Überraschung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Julian landet auf dem Boden

Eigentlich wollten sich die Nachzügler Julian und Tom früh ins Bett verabschieden. Doch die übrigen Bewohner haben andere Pläne. Auf der Terrasse wird ausgelassen getanzt und gefeiert, bis schließlich auch noch die Kleidung fällt.

Als Julian bemerkt, was sich im Jacuzzi abspielt, will er sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Schnell schlüpft er in seine Badehose und macht sich auf den Weg zum Whirlpool. Doch der nasse Boden wird ihm zum Verhängnis.

"Da war's nass und ich wollte da rein, und da hat's mich auf die Füße und auf die Goschn gehaut", erzählt er über seinen unfreiwilligen Sturz.

Lisa erfüllt ihm einen Traum

Trotz des Missgeschicks lässt sich Julian die Stimmung nicht verderben. Im Whirlpool wartet schließlich eine besondere Überraschung auf ihn: OnlyFans-Beauty Lisa legt eine freizügige Po-Show hin – und Julian darf aus nächster Nähe zusehen.

Dass ihm dieser Anblick gefällt, ist kein Geheimnis. Schon bei seinem Einzug hatte der ATV-Star verraten, dass er Lisa auf OnlyFans folgt.

"Ich glaub', dem Julian hab' ich so einen Lebenstraum erfüllt", scherzt Lisa anschließend. Julian selbst bringt seine Begeisterung auf den Punkt: "Ich hab's genossen ..."

Sex neben schlafendem Mitbewohner

Doch damit ist die heiße Nacht noch lange nicht vorbei. Nachdem sich die anderen Bewohner schlafen gelegt haben, zieht sich Lisa mit Geri in die Küche zurück. Dort kommt es erneut zu intimen Szenen zwischen den beiden.

Besonders pikant: Mitbewohner Phillip schläft währenddessen ganz in der Nähe. Für Lisa offenbar kein Problem. "Ich hab' gesagt, neben ihm ist es am besten, weil der war bewusstlos, der hat gar nix mitgekriegt", erklärt sie. Außerdem habe sie niemanden im Schlafzimmer stören wollen.

Wie es im "Forsthaus Rampensau" weitergeht, gibt es freitags um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN zu sehen.