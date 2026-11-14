i Jordan Martin spricht offen. Netflix Heftige Enthüllung "Bis ich blutete" – Brand zwang Ex zum Zähneputzen Schockierende Vorwürfe gegen Russell Brand: Seine Ex-Freundin Jordan Martin erzählt, wie der Schauspieler sie zum Zähneputzen gezwungen haben soll. Von Heute Entertainment 14.11.2026, 07:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach seiner Verurteilung zu zehneinhalb Jahren Haft wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe werden weitere erschütternde Details über Russell Brand (51) bekannt.

In der neuen Netflix-Dokumentation "Russell Brand: Open Secret" spricht seine ehemalige Freundin Jordan Martin über ihre Beziehung mit dem britischen Schauspieler. Die beiden waren 2007 rund sechs Monate lang ein Paar.

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Besonders verstörend ist eine Schilderung der jungen Frau über Brands angebliches Kontrollverhalten. So habe der Comedian sie wiederholt dazu gezwungen, sich die Zähne zu putzen, bis ihr Zahnfleisch blutete. Der bizarre Grund: Brand soll behauptet haben, dass ihm der Geschmack ihres Mundes nicht gefalle. Deshalb habe sie ihre Zähne immer wieder schrubben müssen.

Auch ihre Kleidung soll er kontrolliert haben

Doch damit nicht genug. Martin berichtet außerdem, dass Brand ihr während eines gemeinsamen Aufenthalts auf Hawaii vorgeschrieben habe, ausschließlich schwarze Kleidung zu tragen.

Gleichzeitig habe er ihr immer wieder vorgeworfen, mit anderen Männern zu flirten. Er selbst soll ihr hingegen mehrfach untreu gewesen sein.

Die Beziehung beschreibt Martin als zunehmend kontrollierend und belastend. Bereits in der Vergangenheit hatte sie schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Ehemann von Katy Perry erhoben. Brand soll sie während eines Streits in einem Hotel in Manchester auch sexuell angegriffen haben.

Die aktuellen Schilderungen sind Teil der Netflix-Dokumentation, die am 13. November veröffentlicht wurde. Brand wurde erst wenige Tage zuvor zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Die konkreten Anschuldigungen seiner Ex-Freundin sind allerdings von den Taten zu unterscheiden, für die er gerichtlich verurteilt wurde.