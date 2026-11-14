i Russel Brand (im grauen Anzug) auf einem Archivfoto. Es könnte bald zu einem weiteren Prozess kommen. Reuters Acht Frauen melden sich jetzt Neue Sex-Vorwürfe! Russell Brand droht nächster Prozess Russell Brand sitzt wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe in Haft. Jetzt ermittelt die Polizei wegen neuer Vorwürfe von acht Frauen. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 14:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Russell Brand (51) könnte es noch schlimmer kommen. Der britische Komiker und Schauspieler wurde erst vergangene Woche wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe zu mehr als 10 Jahren Haft verurteilt. Jetzt droht ihm ein weiterer Prozess.

Mindestens acht Frauen haben neue Vorwürfe gegen den früheren TV-Star erhoben. Die Polizei prüft bereits die Aussagen. Darunter sind auch schwere Anschuldigungen wegen sexueller Gewalt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Neue Ermittlungen gegen Brand

Wie die britische "Daily Mail" berichtet, beschäftigen sich Ermittler mit den Angaben von mehr als sechs Frauen, die sich nach Brands Verurteilung gemeldet haben.

Zusätzlich werden Beweismittel zu den Vorwürfen zweier weiterer Frauen für die Staatsanwaltschaft aufbereitet. Einer der Fälle betrifft den Vorwurf, Brand habe eine damals 16-Jährige vergewaltigt.

Der 51-Jährige wurde erst vor wenigen Tagen wegen der Vergewaltigung einer Frau und sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen schuldig gesprochen. Er verbüßt eine Haftstrafe von mehr als zehn Jahren.

Russell Brand und seine Frau Laura am Weg zu Gericht am vergangenen Montag (9. November). APA-Images / AP / Thomas Krych

Ex-Freundin berichtet von blutendem Zahnfleisch

Besonders verstörend sind die Schilderungen seiner früheren Freundin Jordan Martin. In einer neuen Netflix-Dokumentation wirft sie Brand einen sexuellen Übergriff vor. Martin erzählt außerdem, dass der Komiker von ihr verlangt habe, sich immer wieder die Zähne zu putzen. Sie habe so lange putzen müssen, bis ihr Zahnfleisch blutete.

Auch einen Vorfall in einem Hotel schildert sie. Nachdem Brand mitbekommen habe, dass sie mit einem früheren Partner telefonierte, soll er ihr Handy zerstört haben. Anschließend habe er sie sexuell angegriffen.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Laut den Berichten haben insgesamt fünf Frauen angegeben, Brand habe sie zum Zähneputzen gedrängt. Darunter befindet sich auch eine Frau, wegen deren Vergewaltigung er bereits verurteilt wurde.

"Ich sage Stopp, und er hört nicht auf"

Auch sechs weitere Frauen haben gegenüber der "Times" anonym über ihre Erfahrungen mit Brand gesprochen. Eine von ihnen, die unter dem Namen Vicky auftritt, lernte den Komiker 2007 nach einem seiner Auftritte kennen. Sie war damals 19 Jahre alt.

Katy Perry und Russell Brand waren 14 Monate verheiratet. REUTERS/Mario Anzuoni

Bei einem späteren Treffen soll Brand trotz ihrer wiederholten Aufforderungen nicht aufgehört haben, mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben: "Ich sage: ,Es tut weh', und er hört nicht auf. Dann wird es schlimmer und es tut wirklich weh. Und ich sage ,Stopp', und er hört nicht auf", schilderte sie laut "Daily Mail".

Die neuen Anschuldigungen sind bislang nicht gerichtlich geklärt.

Die Bilder des Tages i ?

Unterstützer fordern Freilassung

Während die Polizei weitere Vorwürfe prüft, formieren sich im Internet Unterstützer des verurteilten Komikers. Laut "Daily Mail" haben mehr als 17.000 Menschen eine Petition für seine Freilassung unterschrieben. Auf seinen Internetkanälen werden außerdem Behauptungen verbreitet, wonach seine Verurteilung politisch motiviert gewesen sei.

Brand hat die Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens in der Vergangenheit zurückgewiesen und erklärt, seine sexuellen Beziehungen seien einvernehmlich gewesen.