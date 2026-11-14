i Gérard Depardieu REUTERS/Stephanie Lecocq Gérard gibt auf Urteil fix – Depardieu akzeptiert Bewährungsstrafe Für Frankreichs einstigen Film-Liebling Gérard Depardieu gibt es kein Zurück mehr. Seine Verurteilung wegen sexueller Übergriffe wird rechtskräftig. Von Heute Entertainment 14.11.2026, 15:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der französische Schauspielstar Gérard Depardieu verzichtet auf seine Berufung gegen ein Urteil wegen sexueller Übergriffe. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Eigentlich hätte am Montag ein neues Gerichtsverfahren beginnen sollen. Nun bleibt es bei den bereits verhängten 18 Monaten Haft auf Bewährung. Seine Anwälte müssen den Verzicht allerdings noch offiziell vor Gericht bestätigen.

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Neue Aufnahmen sorgen für Wirbel

Während sich das Verfahren dem Ende nähert, kommen weitere belastende Aufnahmen ans Licht. Das französische Investigativmagazin "Mediapart" veröffentlichte ein Video von Dreharbeiten aus dem Jahr 2013.

Darauf soll zu sehen sein, wie Depardieu einer jungen Statistin unter den Rock greift. Die Frau versucht offenbar vergeblich, sich gegen den Schauspieler zu wehren.

Casting-Direktorin Fany Touya-Calmon schilderte, dass sie sich damals sogar zwischen den Filmstar und die junge Frau auf den Boden gesetzt habe, um weitere Übergriffe zu verhindern. Eine Stellungnahme von Depardieus Anwälten zu den Aufnahmen gab es zunächst nicht.

Schauspieler muss in psychologische Behandlung

Das nun rechtskräftig werdende Urteil geht auf Vorfälle bei Dreharbeiten im Jahr 2021 zurück. Eine Bühnenbildnerin und eine Regie-Assistentin hatten Depardieu beschuldigt, sie gegen ihren Willen unsittlich berührt zu haben.

Der Schauspieler bestritt die sexuellen Übergriffe vor Gericht, räumte allerdings ein, sich vulgär ausgedrückt zu haben. Die Richter verurteilten ihn 2025 zu 18 Monaten Haft auf Bewährung. Zusätzlich muss er sich einer psychologischen Behandlung unterziehen und wird als Sexualstraftäter registriert. Den betroffenen Frauen wurde außerdem Schmerzensgeld zugesprochen.

Rund 20 Frauen erheben schwere Vorwürfe

Für den einst gefeierten Filmstar könnte der juristische Ärger damit noch lange nicht vorbei sein. Insgesamt haben rund 20 Frauen Anschuldigungen gegen Depardieu erhoben. Diese reichen von sexuellen Übergriffen bis hin zu Vergewaltigungsvorwürfen.

Auch die Schauspielerin Charlotte Arnould wirft dem 77-Jährigen vor, sie 2018 vergewaltigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert einen Prozess, Depardieu wehrt sich dagegen. Am 26. November soll entschieden werden, ob es zu einer Verhandlung kommt.

Für den Schauspieler, der in mehr als 200 Film- und Fernsehproduktionen mitwirkte, ist es ein tiefer Fall. Einst gehörte er zu den größten Stars Frankreichs, heute steht sein Name vor allem wegen der schweren Vorwürfe in den Schlagzeilen.