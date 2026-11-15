i "Du bist hässlich!" Influencerin beschimpft eigenes Kind Joyn; TikTok "Du bist hässlich" Für Klicks! Influencerin beschimpft eigene Tochter Bei "Das große Promi-Büßen" muss sich Anna Miltina unangenehmen Fragen stellen. Statt Reue zu zeigen, sorgt die Influencerin für Aufsehen. Von Heute Entertainment 15.11.2026, 14:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "Das große Promi-Büßen" wird es für Anna Miltina ernst. In der sechsten Folge muss die Momfluencerin auf dem berüchtigten heißen Stuhl von Olivia Jones Platz nehmen. Dort wird sie mit ihren umstrittenen Videos konfrontiert, in denen auch ihre eigenen Kinder eine Rolle spielen. Doch die Influencerin sieht zunächst überhaupt kein Problem.

"Ich glaube, ich habe keinen Fehler gemacht", erklärt sie noch vor ihrer persönlichen "Runde der Schande".

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Rassismusvorwürfe wegen Video mit Tochter

Olivia Jones zeigt der Influencerin einen TikTok-Clip, der bereits im Internet für einen heftigen Shitstorm gesorgt hatte. Darin behauptete Anna, ihre Tochter könne Koreanisch sprechen. Das Video löste allerdings Rassismusvorwürfe aus.

Doch selbst bei der erneuten Konfrontation zeigt sich die Mutter wenig einsichtig. "Was ist daran falsch? Kann ich immer noch nicht verstehen", verteidigt sie sich. Auch ihre damalige Reaktion auf die Kritik wird von Olivia Jones hinterfragt. Anna reagiert darauf ziemlich genervt: "Ja, wow! Dann hat mir da ein bisschen Allgemeinwissen gefehlt. Sorry!"

Tochter bricht vor laufender Kamera in Tränen aus

Besonders schockierend wird es, als Jones ein weiteres Video zeigt. Nach dem heftigen Shitstorm wollte Anna offenbar darauf aufmerksam machen, mit welchen grausamen Nachrichten sie im Netz konfrontiert wird. Dafür liest sie die Beleidigungen allerdings ausgerechnet ihrer eigenen kleinen Tochter laut vor und filmt deren Reaktion.

"Kuck mal, wie hässlich du bist", "Heul doch, du kleine Heulsuse" und "Du bist richtig hässlich, ich hoffe, du existierst irgendwann nicht", sind nur einige der Aussagen, die Anna dem Mädchen vor laufender Kamera an den Kopf wirft.

Die Tochter beginnt in dem Clip zu weinen. Doch statt die Situation zu entschärfen, behauptet die Momfluencerin, dass die Reaktion ihrer Tochter lediglich gespielt gewesen sei. Die Tränen seien nicht echt gewesen. Bei Olivia Jones und den anderen Kandidaten sorgt diese Erklärung für blankes Entsetzen.

"Ich hab aus dieser Sache eine größere Sache gemacht, als sie es ist, um ehrlich zu sein", gesteht sie. Auf Nachfrage von Olivia bestätigt sie sogar, dass sie gezielt auf sogenanntes "Ragebait" gesetzt habe.

Die anderen Kandidaten von „Das Promibüßen“ schauen bei der Runde der Schande zu und sind entsetzt, was sie da zu sehen bekommen. Joyn

"Ich hab das im Griff!"

Besonders kritisch sieht Olivia allerdings, dass auch Annas Kinder in den Videos vorkommen. Die Influencerin ist überzeugt, mögliche Konsequenzen kontrollieren zu können. "Ich hab das im Griff!", beteuert sie.

Die Moderatorin sieht das völlig anders. Sie macht Anna deutlich, dass einmal veröffentlichte Aufnahmen noch Jahre später Auswirkungen auf ihre Kinder haben könnten. Schließlich könne die Mutter nicht kontrollieren, wie andere Menschen mit den Videos umgehen.

Die sechste Folge von "Das große Promi-Büßen" ist bereits kostenlos auf Joyn verfügbar. Ab dem 24. November wird die Staffel außerdem immer dienstags um 22.10 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt.