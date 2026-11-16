i Tom Holland mit Arnold Schwarzenegger. APA-Images / Action Press / MediaPunch Tom Arnold lebt enthaltsam Seit zehn Jahren kein Sex! Hollywood-Star packt aus Hollywood-Schauspieler Tom Arnold macht ein überraschendes Geständnis: Seit fast zehn Jahren hatte er weder Sex noch ein Date. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 08:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit seinem Liebesleben sieht es bei Tom Arnold (67) derzeit ziemlich mau aus. Der Schauspieler, der unter anderem durch den Actionfilm "True Lies" und seine Ehe mit Komikerin Roseanne Barr bekannt wurde, verriet jetzt, dass er seit rund neuneinhalb Jahren kein Date mehr hatte. Auch im Bett herrsche seither absolute Funkstille.

Im Gespräch mit "Page Six" erklärte Arnold, dass ihm immer wieder geraten werde, sich doch eine Frau in seinem Alter zu suchen. Davon hält der Hollywood-Star allerdings herzlich wenig.

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"Habt ihr euch Menschen in meinem Alter mal angesehen?", fragte er sinngemäß und bezeichnete seine Altersgruppe scherzhaft als ziemlich abstoßend.

Schon vier Ehen

Dabei hat der Schauspieler bereits vier gescheiterte Ehen hinter sich. Seine letzte Ehe mit Ashley Groussman wurde 2020 geschieden. Mit ihr hat er zwei gemeinsame Kinder, Sohn Jax (13) und Tochter Quinn (10).

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Ob Arnold nach seiner jahrelangen Liebespause wieder bereit für eine Beziehung ist, bleibt offen. Mit seinen ziemlich direkten Aussagen über potenzielle Partnerinnen dürfte er die Partnersuche jedenfalls nicht unbedingt einfacher gemacht haben.