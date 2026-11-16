i Joe Jonas ist wieder zu haben. REUTERS/Danny Moloshok Es soll irgendwie nicht sein Nach nur einem Jahr! Joe Jonas ist wieder Single Schon wieder Liebeskummer bei Joe Jonas! Der Sänger und seine Freundin Tatiana Gabriela haben sich nach mehr als einem Jahr Beziehung getrennt. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 08:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Liebe will es bei Joe Jonas (37) offenbar nicht so recht klappen. Der Jonas-Brothers-Star und das Model Tatiana Gabriela (30) gehen wieder getrennte Wege. Wie das US-Magazin "People" berichtet, bestätigte eine Quelle aus dem Umfeld des Paares das überraschende Liebes-Aus.

Die beiden wurden erstmals im Sommer 2025 miteinander in Verbindung gebracht. Danach zeigten sie sich immer wieder gemeinsam in Los Angeles, New York und Miami.

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Im April dieses Jahres machte Jonas die Beziehung schließlich auf Instagram öffentlich und teilte Fotos einer gemeinsamen Reise nach Puerto Rico, der Heimat seiner Freundin.

Joe Jonas schweigt

Für den Musiker war es eine der ersten bekannteren Beziehungen nach seiner Scheidung von "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (30). Die beiden waren von 2019 bis 2024 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter.

Nach dem Ehe-Aus hatte Jonas offen darüber gesprochen, wie einschüchternd es für ihn sei, sich wieder auf neue Menschen einzulassen.

Warum die Beziehung mit Gabriela nun gescheitert ist, bleibt unklar. Weder der Sänger noch das Model haben sich bislang öffentlich zur Trennung geäußert. Auch ihre Vertreter reagierten zunächst nicht auf entsprechende Anfragen.