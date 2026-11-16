Seltener Auftritt! Michael J. Fox mit seinen Töchtern

Ein seltener Anblick, der seine Fans freuen dürfte: Michael J. Fox (65) hat sich bei seiner jährlichen Benefizgala in New York gemeinsam mit seiner Ehefrau Tracy Pollan (66) und seinen drei Töchtern gezeigt. Der "Zurück in die Zukunft"-Star wirkte bei der Veranstaltung seiner eigenen Stiftung gut gelaunt und genoss den Abend im Kreise seiner Liebsten.
An seiner Seite waren die Zwillingstöchter Schuyler und Aquinnah (31) sowie seine jüngste Tochter Esmé (25). Lediglich Sohn Sam (37) fehlte bei dem Familienauftritt. Die Veranstaltung "A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson's" fand bereits zum 26. Mal statt und sammelt Geld für die Erforschung der Krankheit.
Fox lebt seit fast 35 Jahren mit Parkinson. Erste Symptome bemerkte er bereits 1991 während der Dreharbeiten zu "Doc Hollywood". Öffentlich machte er seine Diagnose allerdings erst 1998.
Seither setzt sich der Schauspieler unermüdlich für die Erforschung und Behandlung der Erkrankung ein.
Seine Ehefrau zeigte sich bei der Gala optimistisch und betonte, dass die Forschung große Fortschritte mache. Für musikalische Unterhaltung sorgte unter anderem John Mayer.
Fox selbst wurde erst vor wenigen Monaten bei den Emmy Awards mit dem Bob Hope Humanitarian Award für sein gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.