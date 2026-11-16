i Russell Brand und seine Frau Laura. APA-Images / AP / Thomas Krych Er sitzt im Gefängnis "Er ist..." – Russell Brands Frau bricht ihr Schweigen Nach der Verurteilung von Russell Brand zu zehneinhalb Jahren Haft meldet sich seine Ehefrau Laura öffentlich zu Wort. Dabei wird sie emotional. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 09:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Russell Brand (51) hat ein neues Kapitel hinter Gittern begonnen. Der britische Schauspieler wurde wegen Vergewaltigung und dreifacher sexueller Nötigung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt.

Während er seine Strafe absitzt, hat sich nun seine Ehefrau Laura Gallacher (39) erstmals ausführlich zur neuen Situation geäußert.

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In der jüngsten Ausgabe ihres gemeinsamen YouTube-Formats "Sunday Service" saß sie erstmals ohne ihren Ehemann vor der Kamera.

Die Sendung werde künftig zwar anders aussehen, an ihren gemeinsamen Zielen wolle sie aber festhalten. Sie vertraue weiterhin auf Gott und dessen Plan, auch wenn die aktuelle Situation schmerzhaft sei.

Brand betet im Gefängnis

Besonders emotional wurde Gallacher, als sie über die Abwesenheit ihres Mannes sprach. Es werde Zeit brauchen, sich daran zu gewöhnen, ohne ihren Begleiter und wichtigsten Menschen vor der Kamera zu sitzen: "Er iost mein Mensch!", meinte sie.

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Dennoch wolle sie die gemeinsame Sendung fortsetzen und bedankte sich bei den Zuschauern für ihre Unterstützung.

Außerdem verriet sie, dass sie weiterhin Kontakt zu Brand habe. Dem 51-Jährigen gehe es den Umständen entsprechend gut, er bete. Anschließend verlas sie eine Botschaft ihres Mannes aus dem Gefängnis, in der dieser erneut seine Unschuld beteuerte. Brand wurde inzwischen in die Haftanstalt HMP Littlehey in Cambridgeshire verlegt.