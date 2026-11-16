i Tiffani Thiessen. APA-Images / Action Press / Jennifer Graylock Schränkt sie im Alltag ein Mit nur 52! "Beverly Hills"-Star braucht neue Hüfte Gesundheitsschock für Tiffani Thiessen! Die Schauspielerin leidet unter starken Hüftproblemen und benötigt ein künstliches Gelenk. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 09:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In den 90er-Jahren wurde Tiffani Thiessen (52) als Kelly Kapowski in "California High School" zum Teenie-Schwarm. Später begeisterte sie als Valerie Malone in "Beverly Hills, 90210" ein Millionenpublikum.

Jetzt spricht die Schauspielerin offen über ihre gesundheitlichen Probleme.

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Im Podcast "Breaking Bread with Tom Papa" verrät die 52-Jährige, dass sie eine künstliche Hüfte benötigt. "Ich muss mir eine neue Hüfte einsetzen lassen", erklärt sie.

Der Grund dafür sind gleich mehrere Beschwerden, die ihr mittlerweile erhebliche Schmerzen bereiten.

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"Wie ein deutscher Schäferhund"

Thiessen leidet unter einem Labrumriss, also einer Verletzung der Knorpellippe im Hüftgelenk. Bei einer zweiten ärztlichen Untersuchung wurde außerdem eine Hüftdysplasie festgestellt. Dabei handelt es sich um eine Fehlbildung der Hüftgelenkpfanne. Die Schauspielerin vermutet, dass ihre frühere Tätigkeit als Tänzerin zu ihren heutigen Problemen beigetragen haben könnte.

Ihren Humor hat sie trotz der Diagnose nicht verloren.

Sie sei im Grunde wie ein Deutscher Schäferhund, scherzt Thiessen in Anspielung auf die bei dieser Hunderasse häufigen Hüftprobleme.

Die Schmerzen schränken sie inzwischen auch im Alltag ein. Selbst auf gemeinsame Pickleball-Spiele mit ihrer Familie musste sie zuletzt verzichten. Wann die Operation stattfinden soll, ist noch nicht bekannt.