i Shirin David spricht Klartext. instagram/shirindavid Aus Foto geschnitten "Absurd!" – Shirin David legt sich mit Radiosender an Erst verweigert KitschKrieg die 1LIVE Krone, jetzt mischt sich auch Shirin David (31) ein. Die Rapperin kritisiert das System scharf. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 11:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der deutschen Musikbranche herrscht dicke Luft. Ausgerechnet kurz vor der Verleihung der 1LIVE Krone am 3. Dezember ist ein heftiger Streit um den renommierten Musikpreis ausgebrochen. Im Mittelpunkt stehen das Berliner Produzententeam KitschKrieg, Rapperin Shirin David und der öffentlich-rechtliche Radiosender 1LIVE.

Den Anfang machte KitschKrieg mit einer deutlichen Absage. Obwohl das Trio gleich zweimal für den Preis nominiert ist, will es weder die Auszeichnung entgegennehmen noch an der Verleihung teilnehmen.

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Der Vorwurf: Der Sender nutze die Reichweite deutscher Künstler für seine eigene Werbung, spiele deren Musik im regulären Programm aber viel zu selten.

Shirin David schaltet sich ein

Besonders pikant ist, dass KitschKrieg unter anderem mit dem gemeinsam mit Blumengarten und Shirin David aufgenommenen Hit "Gut genug" nominiert wurde.

Die Rapperin meldete sich inzwischen selbst zu Wort und stellte das Konzept solcher Publikumspreise grundsätzlich infrage.

"Wer zeichnet hier eigentlich wen aus und wer profitiert von wessen Reichweite?", fragte sie in einem Kommentar unter dem Instagram-Beitrag der Produzenten.

Für David ist es problematisch, wenn Musiker ihre Fans auf externe Abstimmungsplattformen schicken sollen und damit gleichzeitig Werbung für die Veranstalter machen.

Besonders kritisch sieht sie angebliche Vorgaben, wonach Künstler für eine Nominierung mehrere YouTube-Videos, Instagram-Beiträge und Storys veröffentlichen sollen.

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Die Sängerin bezeichnete dieses Vorgehen als "absurd" und erklärte, dass sie grundsätzlich nicht an Preisverleihungen mit Publikumsvoting teilnehme.

Sogar Shirin fehlte auf dem Foto

KitschKrieg hatten zuvor noch einen weiteren Vorwurf erhoben. Für die Bewerbung ihrer Nominierung habe der Sender Werbematerial verschickt, auf dem ausgerechnet Shirin David nicht zu sehen gewesen sei.

Dabei ist die Rapperin maßgeblich am Erfolg des gemeinsamen Songs beteiligt.

Auch die Musikauswahl des Senders kritisierten die Produzenten. Am 10. November seien von insgesamt 363 gespielten Titeln lediglich 34 deutschsprachig gewesen. Etwa die Hälfte davon sei in der Nacht gelaufen.

Die Musiker forderten deshalb eine stärkere Berücksichtigung deutschsprachiger Künstler im Radio.

Jetzt wehrt sich der WDR

Inzwischen hat der WDR auf die Vorwürfe reagiert und weist die Kritik zurück. Eine verpflichtende Quote für deutschsprachige Musik lehnt der Sender ab, weil dadurch auch Künstler benachteiligt werden könnten, die auf Englisch oder in mehreren Sprachen singen.

Außerdem betont 1LIVE, dass KitschKrieg seit 2018 mehr als tausendmal im Programm gespielt worden sei.

Auch die Geschichte mit dem fehlenden Shirin-Foto stellt der Sender anders dar. Demnach habe man zunächst nur Bildmaterial ohne die Sängerin erhalten. Diese ursprünglichen Aufnahmen seien jedoch gar nicht veröffentlicht worden. Erst nachdem neues Material mit Shirin David zur Verfügung gestanden habe, seien die entsprechenden Bilder verwendet worden.

KitschKrieg kündigten daraufhin an, ihre Kritik zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer zu erläutern.

Damit ist der Streit um die 1LIVE Krone noch lange nicht beendet. Die Verleihung findet am 3. Dezember in Bielefeld statt – allerdings ohne das nominierte Produzententrio.