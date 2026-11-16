i Joseph Zada rannte einfach los. APA-Images / Action Press / MediaPunch Nach zwei Sekunden vorbei Security greift ein! Hollywood-Star stürmt Fußballfeld Das konnte er sich nicht verkneifen! "Tribute von Panem"-Star Joseph Zada nutzte eine Drehpause, um über den Rasen des Olympiastadions zu sprinten. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 09:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich war Joseph Zada (21) für Dreharbeiten nach Deutschland gekommen.

Der australische Schauspieler übernimmt im neuen Kinofilm "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" die Hauptrolle des jungen Haymitch Abernathy. Doch ausgerechnet das Berliner Olympiastadion sorgte bei dem Nachwuchsstar für einen ganz besonderen Moment.

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Der Grund: Zada ist leidenschaftlicher Fußballfan und hatte zuvor noch nie den Rasen eines richtigen Fußballstadions betreten. Als er während der Dreharbeiten im Sommer 2025 plötzlich im komplett leeren Olympiastadion stand, konnte er der Versuchung nicht widerstehen.

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"An beiden Enden standen Security-Leute, also bin ich zur Mitte des Stadions gerannt und dann über den Platz gesprintet, damit ich für ungefähr zwei Sekunden im Gras liegen konnte", erzählte der 21-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

"Ich liebe Dortmund"

Lange durfte er seinen besonderen Moment allerdings nicht genießen. Die Sicherheitskräfte schickten ihn umgehend wieder vom Spielfeld.

Der Schauspieler schwärmt noch heute von dem Erlebnis. "Es war verrückt, im komplett leeren Stadion zu sein", erinnert er sich. Privat schlägt sein Fußballherz übrigens für den FC Arsenal. In Deutschland hat er ebenfalls einen klaren Favoriten: Borussia Dortmund. "Ich liebe Dortmund", schwärmt Zada.

Sein neuer "Tribute von Panem"-Film startet am 19. November in den deutschen Kinos.