i Ikkimel wird von der Bühne gezerrt. TikTok Ikkimel bricht zusammen Schock bei Konzert! Rapperin wird von Bühne getragen Plötzlich liegt Ikkimel (28) regungslos auf der Bühne und muss weggetragen werden. Ein Video des Vorfalls geht viral und sorgt für Aufregung. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 11:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Konzertbesuch, der den Fans wohl noch länger in Erinnerung bleiben wird. Deutschrapperin Ikkimel ist derzeit mit ihrer "Poppstar"-Tour unterwegs und sorgt dabei einmal mehr für reichlich Gesprächsstoff. Bei ihrem Auftritt in München am 13. November kam es zu einer Szene, die auf den ersten Blick wie ein medizinischer Notfall aussah.

Mitten in der Show sackte die 28-Jährige plötzlich zusammen. Helfer eilten auf die Bühne und trugen die Musikerin weg. Aufnahmen des Vorfalls verbreiteten sich anschließend rasant auf TikTok. Laut dem Rap-Portal "Raptastisch" erreichte ein entsprechendes Video bereits mehr als zwei Millionen Aufrufe.

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Doch was war passiert?

Alles nur gespielt!

Wer angesichts der Bilder um die Gesundheit der Rapperin bangte, kann offenbar aufatmen. Der Zusammenbruch war nach den veröffentlichten Aufnahmen Teil einer bewusst inszenierten Bühnenshow.

Nachdem Ikkimel zunächst von der Bühne getragen worden war, kehrte sie zurück und setzte ihre Performance fort. Dabei spielte sie ihre vermeintliche Schwäche sogar weiter: Sie schwankte über die Bühne, ließ sich erneut fallen und begann anschließend absichtlich schief zu singen.

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Was zunächst wie ein Schockmoment wirkte, entpuppte sich damit als Teil ihrer provokanten Inszenierung. Einen tatsächlichen medizinischen Notfall gibt es nach den bislang bekannten Informationen nicht zu vermelden.

Auch in Wien sorgt sie für Aufsehen

Dass Ikkimel gerne mit Erwartungen spielt, ist längst kein Geheimnis mehr. Die Berlinerin wurde mit provokanten Texten über Sex, Drogen und gesellschaftliche Tabus bekannt. Ihre Bühnenshows sind entsprechend ausgefallen und überschreiten bewusst Grenzen.

Erst am Sonntagabend, dem 15. November, gastierte sie im ausverkauften Wiener Gasometer. Dort feierten die Fans die Rapperin laut einem Konzertbericht mit großer Begeisterung. Für eine Überraschung sorgte außerdem der österreichische Musiker Bibiza, der gemeinsam mit ihr auftrat.

Auch in Wien setzte Ikkimel auf eine aufwendige Inszenierung mit Videosequenzen, schrillen Kostümen und einem vermeintlichen Todesschuss samt anschließender Auferstehung.

Die aktuelle Tour ist ein großer Erfolg. Sämtliche angekündigten Konzerte sind laut ihrer offiziellen Website ausverkauft.

Mit ihrem inszenierten Zusammenbruch hat Ikkimel jedenfalls eines erreicht: Selbst abseits der Konzerthallen wird über ihre Show gesprochen.