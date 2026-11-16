i Sido kritisiert Ski Aggu. APA Images Er geht auf sein Aussehen "Dann lieber Maske!" – Sido lästert über Ski Aggu Rap-Legende Sido (45) nimmt kein Blatt vor den Mund. In einem Podcast schießt er gegen seinen jüngeren Kollegen Ski Aggu (29). Von Heute Entertainment 16.11.2026, 11:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollten sich die beiden bestens verstehen. Sido und Ski Aggu gehören zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Raps, stammen beide aus Berlin und haben sogar schon gemeinsam Musik veröffentlicht. Doch offenbar ist der 45-Jährige längst nicht von allem begeistert, was sein jüngerer Kollege macht.

Im Podcast "Dein Ernst" mit Autor Benjamin von Stuckrad-Barre spricht Sido über seine Karriere, seine Vergangenheit und die Bedeutung von Masken in der Rapszene. Dabei kommt das Gespräch auch auf Ski Aggu, der seit Jahren mit seiner charakteristischen Skibrille auftritt.

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Und plötzlich wird es ziemlich persönlich.

"Hat zu wenig mit Musik zu tun"

Sido kritisiert vor allem die Vermarktung seines Kollegen. Seiner Meinung nach steht bei Ski Aggu nicht unbedingt die Musik im Vordergrund, sondern ein bis ins kleinste Detail durchgeplantes Image.

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"Ich finde, das hat mir zu wenig mit Musik an sich zu tun", erklärt der Berliner im Podcast.

Ski Aggu sei für ihn vor allem eine durchgestylte Marke, bei der man den Plan hinter dem Auftreten deutlich erkennen könne.

Eine durchaus bemerkenswerte Aussage. Schließlich zählt Ski Aggu zu den erfolgreichsten deutschen Rappern seiner Generation und begeistert mit seinem Mix aus Rap, elektronischer Musik und Partysound ein Millionenpublikum.

Doch Sido ist mit seiner Kritik noch lange nicht fertig.

Jetzt bekommt auch seine Skibrille ihr Fett weg

Als das Gespräch auf Ski Aggus Markenzeichen kommt, wird der ehemalige Aggro-Berlin-Star besonders deutlich. "Ich finde, die nervt!", erklärt er über die Skibrille seines Kollegen.

Dabei weiß Sido ganz genau, wovon er spricht. Schließlich wurde er selbst zu Beginn seiner Karriere durch seine silberne Totenkopfmaske berühmt. Erst später legte er sie öffentlich ab.

Bei Ski Aggu scheint der Rapper allerdings wenig Verständnis für das auffällige Accessoire zu haben. Und dann folgt eine ziemlich freche Bemerkung.

"Ich kenne ihn auch ohne Maske – und dann lieber Maske", scherzt Sido. Anschließend schiebt er lachend ein "Bruder, nichts für ungut" hinterher.

Dabei machten sie schon gemeinsam Musik

Besonders kurios: Noch vor zwei Jahren standen die beiden Musiker gemeinsam für ein großes TV-Projekt im Rampenlicht.

Im September 2024 veröffentlichten Sido und Ski Aggu zusammen mit Stefan Raab den Song "PA AUFS MAUL". Der Track entstand rund um Raabs spektakuläres Fernsehcomeback und seinen Boxkampf gegen Regina Halmich.

Damals präsentierten sich die beiden Rapper noch als musikalisches Team. Ob Sido schon zu diesem Zeitpunkt wenig mit Ski Aggus Image anfangen konnte oder sich seine Meinung erst später geändert hat, bleibt offen.

Eine öffentliche Reaktion von Ski Aggu auf die aktuellen Aussagen ist bislang nicht bekannt.

Dass Sido gerne provoziert und seine Meinung ungefiltert ausspricht, dürfte seine Fans jedenfalls kaum überraschen. Für Ski Aggu bleibt immerhin ein kleiner Trost: Die Skibrille scheint seinem älteren Kollegen zumindest besser zu gefallen als das Gesicht darunter.