i Robert Pattinson wird zu 007. IMAGO/Gruppo LiveMedia Neuer James Bond Es ist fix! Pattinson bekommt die Lizenz zum Töten Robert Pattinson ist offiziell der neue James Bond. Der Hollywood-Star übernimmt die legendäre Rolle des britischen Geheimagenten. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 16:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst spielte er den Vampir Edward in der erfolgreichen Twilight-Filmreihe, dann folgte die Rolle als Batman und nun wird Robert Pattinson (40) auch noch zum Geheimagenten. Am Montag wurde er offiziell als der neue James Bond bestätigt.

Lange wurde über die Neubesetzung von 007 spekuliert. Neben Pattinson standen noch Nicholas Hoult (36), Jack Lowden (36), Josh O'Connor (36) und Callum Turner (36) zur Auswahl.

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Pattinson fühlt sich geehrt

Nun ist die Wahl also auf die 40-jährige Hollywood-Größe gefallen. Pattinson wird die Rolle des berühmten britischen Geheimagenten im neuen Film "Bond 26" übernehmen. Zuvor hatte Produzentin Amy Pascal angekündigt, dass die Entscheidung noch in diesem Jahr verkündet werden soll.

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Laut dem US-Branchenjournalisten Matthew Belloni soll Pattinson für drei Filme zu James Bond werden. Bei "Bond 26" wird Denis Villeneuve Regie führen. Diesen kennt Pattinson schon von der Zusammenarbeit bei "Dune: Part Three". Der Film soll im Dezember in den Kinos kommen.

Pattinson reagierte offenbar sehr erfreut auf seine Besetzung. Laut der BBC sei es die "größte Ehre seines Lebens", die Rolle von 007 zu übernehmen. Auf einen neuen Bond-Film warten Fans schon bereits seit 2021. Damals wurde der Geheimagent von Daniel Craig verkörpert.