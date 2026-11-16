i Bill und Tom Kaulitz (v.l.) moderieren " ZDF/Ariel Oscar Greith Erste Details zu Show "Wetten, dass..?" – Dieser Superstar soll dabei sein Das Comeback von "Wetten, dass..?" sorgt für große Aufregung. Jetzt sickern erste Details zur Gästeliste der Kaulitz-Brüder durch. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 16:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 5. Dezember übernehmen Bill und Tom Kaulitz (beide 37) erstmals das Ruder bei der Kultshow "Wetten, dass..?". Die Vorfreude auf das TV-Spektakel ist gewaltig.

Wie "Bunte" berichtet, gingen beim ZDF bereits unglaubliche 288.000 Ticketanfragen ein. Dabei stehen in der Messehalle in Halle (Saale) gerade einmal 2.600 Plätze zur Verfügung.

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Zum Vergleich: Für die letzte Ausgabe mit Thomas Gottschalk (76) im November 2023 hatten sich rund 65.000 Menschen um Eintrittskarten bemüht. Doch nicht nur die neuen Moderatoren sorgen für Aufsehen. Auch bei der Gästeliste zeichnet sich eine Überraschung ab.

Musik-Legende soll auf der Couch Platz nehmen

Wie "Bunte" erfahren haben will, soll niemand Geringerer als Herbert Grönemeyer (70) bei der großen Show dabei sein. Für den Sänger wäre es bereits der 15. Besuch bei "Wetten, dass..?" – entweder als musikalischer Gast oder Wettpate.

Damit gehört der Musiker zu den absoluten Stammgästen der Kultsendung. Nur Peter Maffay (77) war mit insgesamt 19 Auftritten noch häufiger dabei.

Für Grönemeyer käme der TV-Auftritt außerdem zu einem günstigen Zeitpunkt. Im Juni 2027 stehen acht große Open-Air-Konzerte in Deutschland auf dem Programm. Die Show wäre somit eine ideale Gelegenheit, noch einmal auf seine bevorstehende Tour aufmerksam zu machen.

Auch dieses TV-Gesicht kehrt zurück

Neben den Kaulitz-Zwillingen wird auch Hazel Brugger (32) wieder Teil der Sendung sein. Die Komikerin übernimmt erneut die Außenwette. Bereits 2023 war sie bei der letzten Ausgabe mit Gottschalk in dieser Rolle zu sehen.

Während Bill und Tom im Studio durch den Abend führen, kümmert sich Brugger um die Wetten außerhalb der Halle.

Auch vor dem eigentlichen Showstart dürfen sich die Zuschauer auf Unterhaltung freuen. Janin Ullmann (45) und Marvin Fischer (39) werden durch eine Countdown-Sendung führen und das Publikum auf das große TV-Comeback einstimmen.