i Robert Pattinson wird der nächste James Bond. Screenshot / Instagram/007 Vom Vampir zum Agenten Jetzt fix: Robert Pattinson wird neuer James Bond Robert Pattinson wird der neue James Bond und tritt damit die Nachfolge von Daniel Craig an. Der 40-Jährige übernimmt die Rolle im nächsten 007-Film. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 19:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er spielte den Vampir Edward Cullen in "Twilight", schlüpfte später in den schwarzen Anzug von Batman – und soll nun die nächste berühmte Filmrolle übernehmen. Robert Pattinson (40) wird der neue James Bond.

Damit wäre die lange Suche nach einem Nachfolger für Daniel Craig (58) beendet. Zuletzt waren unter anderem Callum Turner, Jack Lowden und Nicholas Hoult als mögliche Kandidaten gehandelt worden.

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007-Account verkündet die Neuigkeit

Die Entscheidung wurde am Montag über den offiziellen Instagram-Account der Bond-Reihe bekannt gegeben. Zu sehen sei ein Foto des britischen Schauspielers mit einer Waffe.

Dazu stand lediglich: "Robert Pattinson ist James Bond."

Pattinson selbst zeigte sich laut den Berichten begeistert. Die Rolle sei für ihn "ein Traum, der wahr wird". Gegenüber der "Daily Mail" bezeichnete er die Besetzung zudem als "die Ehre meines Lebens".

Neuer Bond-Film mit Star-Regisseur

Für die traditionsreiche Filmreihe steht ein Neustart an. Die Regie beim 26. Bond-Abenteuer übernimmt Denis Villeneuve. Das Drehbuch schreibt Steven Knight, der unter anderem die Serie "Peaky Blinders" entwickelte.

Als Produzenten sind Amy Pascal und David Heyman vorgesehen. Beide haben bereits an großen Hollywood-Produktionen mitgewirkt, darunter Filme aus den Reihen "Spider-Man" und "Harry Potter".

Der letzte Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" kam 2021 in die Kinos. Darin verabschiedete sich Daniel Craig nach fünf Einsätzen als 007 von der Rolle. Seine Figur starb am Ende des Films.

Sydney Sweeney wird als mögliches Bond-Girl genannt. Reuters

Neue Ära nach Milliarden-Deal

Auch hinter den Kulissen hat sich bei James Bond einiges verändert. Amazon übernahm 2022 das Filmstudio MGM für rund 8,5 Milliarden Dollar.

Im Jahr 2025 gaben die langjährigen Bond-Verantwortlichen Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Kontrolle über die Reihe ab. Damit wurde die Besetzung des Geheimagenten erstmals seit dem Kinostart von "James Bond jagt Dr. No" im Jahr 1962 nicht mehr von einem Mitglied der Broccoli-Familie bestimmt.

Die wirtschaftlichen Erwartungen sind entsprechend hoch. Die Bond-Reihe hat weltweit bislang mehr als sieben Milliarden Dollar eingespielt. Allein "Keine Zeit zu sterben" brachte rund 774 Millionen Dollar an den Kinokassen ein.

Sydney Sweeney als Bond-Girl?

Neben dem neuen Hauptdarsteller wird bereits über die weibliche Besetzung spekuliert. Laut "Daily Mail" gilt Schauspielerin Sydney Sweeney (29) als mögliche Kandidatin für eine Rolle an Pattinsons Seite.

Eine nicht namentlich genannte Quelle aus dem Filmumfeld behauptet, Sweeney stehe weit oben auf der Besetzungsliste. Regisseur Villeneuve schätze demnach ihr schauspielerisches Können und ihre Ausstrahlung auf ein jüngeres Publikum.

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Pattinson tritt in große Fußstapfen

Mit der Rolle würde sich Pattinson in eine Reihe berühmter Schauspieler einfügen. Vor ihm verkörperten Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig den britischen Geheimagenten.

Ob der frühere "Twilight"-Star als 007 ebenso erfolgreich wird wie seine Vorgänger, wird sich erst an den Kinokassen zeigen.