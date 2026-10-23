i Der „Batman von London“ bei zwei seiner spektakulären Aktionen: links an einer Tankstelle, rechts beim Ausbessern von Schlaglöchern. Mit solchen Auftritten will der Unbekannte Menschen im Alltag helfen. Instagram/officiallondonsbatman / "Heute"-Montage Er zahlt sogar Tankrechnungen Mysteriöser Batman verschenkt Tausende Euro in London Ein Unbekannter im Batman-Kostüm sorgt in London für Aufsehen. Er verschenkt Benzin, bezahlt Strafzettel und hilft Menschen in Not. Von Nick Wolfinger 23.10.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Superheld mitten in London! Ein mysteriöser Mann im Batman-Kostüm sorgt derzeit in der britischen Hauptstadt für Aufsehen.

Aber statt Verbrecher zu jagen, greift er Menschen unter die Arme, die unter den hohen Lebenshaltungskosten leiden. Mit spektakulären Aktionen und großzügigen Geschenken begeistert er Tausende.

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Batman verschenkt Sprit um 4.000 Euro

Seine jüngste Aktion sorgte für besonders großes Aufsehen: An einer Texaco-Tankstelle im Südosten Londons übernahm der selbst ernannte Superheld die Tankrechnungen der Autofahrer. Insgesamt soll er dafür rund 3.500 Pfund (etwa 4.000 Euro) ausgegeben haben.

Die Nachricht verbreitete sich rasend schnell. Zahlreiche Autofahrer stellten sich an, um einen der angeblich 70 Pfund (rund 80 Euro) wertvollen Tankgutscheine zu ergattern. Vor der Tankstelle bildeten sich lange Warteschlangen.

„Die Spritpreise sind zu hoch. Also wird es Zeit, dass jemand sie senkt“ Batman von London auf Instagram

Ein Familienvater zeigte sich besonders dankbar. Seine im Auto sitzende Tochter sei im siebenten Monat schwanger. Die kostenlose Tankfüllung verschaffe der Familie zumindest ein bisschen finanzielle Entlastung.

Sogar ein Radfahrer kam auf seine Kosten. Er fragte Batman scherzhaft, ob er ihm nicht einen Kaffee kaufen könne – schließlich sei das sein Treibstoff. Kurz darauf hielt er tatsächlich einen heißen Kaffee in den Händen.

Auch Strafzettel bezahlt der Superheld

Doch beim Gratis-Sprit hört Batmans Großzügigkeit nicht auf. Rund um das Kingston Hospital in London bezahlte er Strafzettel von Autofahrern, die offenbar während eines Krankenhausbesuchs falsch geparkt hatten.

„Menschen im Krankenhaus sollten ihre Strafzettel nicht bezahlen müssen“ Batman von London auf Instagram

Eine Frau, die nach ihrem Krankenhausbesuch zu ihrem Auto zurückkehrte, konnte ihr Glück kaum fassen. Die unerwartete Hilfe habe ihr den ganzen Tag gerettet.

Hendl mit Pommes um nur ein Pfund

Auch gegen die hohen Lebensmittelpreise zieht der maskierte Wohltäter ins Feld. In einem Hendl-Lokal im Londoner Stadtteil Archway sorgte er dafür, dass Kunden mehrere Tage lang eine Portion Hendl mit Pommes um nur ein Pfund (rund 1,15 Euro) kaufen konnten.

Besonders Schulkinder nutzten das günstige Angebot. Der Lokalbesitzer zeigte sich stolz, gemeinsam mit Batman etwas für die Menschen in seiner Nachbarschaft tun zu können.

Damit nicht genug: Der Superheld verteilte Süßigkeiten zu Spottpreisen, schenkte Fahrgästen in der heißen Londoner U-Bahn kleine elektrische Ventilatoren und half sogar Bauarbeitern dabei, Schlaglöcher vor einem Jugendzentrum auszubessern.

In einer weiteren Aktion sammelte er gemeinsam mit schwarz gekleideten Helfern Müll von den Straßen. In einem Video begleitete er sogar ein Paar über die Straße – und hielt dabei Händchen.

Wer steckt hinter der Batman-Maske?

Seinen großen Auftritt hatte der Unbekannte bereits im September vor dem berühmten London Eye. Dort verkündete er auf Instagram: "London, ich bin euer Batman. Zu lange hatten wir keinen Helden. Ich werde der Held sein, den London verdient."

Seine Botschaft ist einfach: Statt nur über die Probleme der Menschen zu reden, müsse endlich jemand handeln. Damit übt der maskierte Wohltäter auch Kritik an der britischen Politik.

„Die Menschen haben Schwierigkeiten, das ist völlig klar. Wir wollen ihnen einfach helfen“ Batman von London zu ITV News

In sozialen Netzwerken wird bereits heftig über seine wahre Identität spekuliert. Als möglicher Mann hinter der Maske gilt der britische YouTuber Niko Omilana, der 2021 bei der Londoner Bürgermeisterwahl kandidierte. Er bestreitet allerdings jede Beteiligung.

Die Bilder des Tages i ?

Bis das Rätsel gelöst ist, bleibt London immerhin eines: ein Batman, der statt mit seinem Batmobil lieber mit großzügigen Geschenken für Aufsehen sorgt.