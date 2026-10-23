i In Süditalien steht die Produktion von Büffelmozzarella still. (Symbolbild) IMAGO/Pond5 Images Produktion steht still Italien geht der Mozzarella aus – das steckt dahinter In Süditalien steht die Produktion von Büffelmozzarella still. Ein Streik sorgt für Millionenschäden und bringt Bauern und Molkereien in Bedrängnis. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 07:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Süditalien wird der berühmte Büffelmozzarella knapp. Ein Streik der Lkw-Fahrer gegen hohe Dieselpreise bringt die Produktion zum Erliegen. Allein am Mittwoch entstand im Großraum Neapel ein Schaden von bis zu drei Millionen Euro.

Rund eine Million Liter Büffelmilch konnten nicht verarbeitet werden, weil die Lieferungen zu den Molkereien ausblieben. Für die Bauern wird die Zeit knapp: Beim geschützten "Mozzarella di Bufala Campana DOP" muss die Milch innerhalb von 60 Stunden verarbeitet werden.

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Molkereien müssen schließen

"Diese Blockade hat daher offensichtlich Panik unter den Landwirten ausgelöst, die sich nun fragen: 'Wohin sollen wir mit der Milch?'", erklärt Pier Maria Saccani vom zuständigen Schutzkonsortium.

Auch fertiger Mozzarella lässt sich nicht unbegrenzt lagern. Mehrere Betriebe mussten deshalb vorübergehend schließen. Saccani spricht von einem "vollständigen Produktionsstillstand".

Regierung reagiert auf Krise

Der Streik sorgt auch andernorts für Engpässe. Supermarktregale bleiben leer, Tankstellen fehlt der Sprit. Die Regierung von Giorgia Meloni beriet am Donnerstag in einer außerordentlichen Sitzung über mögliche Hilfen für die Transportbranche und Landwirtschaft.