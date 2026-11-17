i DJ John Summit APA-Images / AFP Getty / MICHAEL REAVES Was ist genau passiert? Tourbus von Star-DJ kracht in Auto: Mann stirbt Ein Tourbus aus dem Team von Star-DJ John Summit war in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt. Ein 40-jähriger Mann verlor sein Leben. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 08:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tragödie rund um US-DJ John Summit (32)! Am Montagmorgen kam es im US-Bundesstaat Florida zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem ein Tourbus aus dem Umfeld des Musikers beteiligt war.

Ein 40-jähriger Autofahrer starb bei der Kollision. Der DJ selbst befand sich laut "TMZ" nicht an Bord.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Nach Angaben der Florida Highway Patrol ereignete sich der Unfall gegen 9 Uhr morgens im Bezirk Marion County.

Ein Toyota war auf einer Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und frontal gegen den stehenden Tourbus prallte.

Crew musste weiterfahren

Der 40-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Der 64-jährige Busfahrer sowie alle neun Insassen blieben unverletzt. Laut Medienberichten handelte es sich bei den Passagieren um Mitglieder von Summits Produktionsteam.

Die Crew war auf dem Weg nach Miami, wo der DJ am kommenden Wochenende zwei Konzerte spielen soll. Nach dem Unfall wurde ein Ersatzbus organisiert, damit die Mitarbeiter ihre Reise fortsetzen konnten. Warum der Autofahrer von der Straße abkam, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.