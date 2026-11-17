Tragödie rund um US-DJ John Summit (32)! Am Montagmorgen kam es im US-Bundesstaat Florida zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem ein Tourbus aus dem Umfeld des Musikers beteiligt war.
Ein 40-jähriger Autofahrer starb bei der Kollision. Der DJ selbst befand sich laut "TMZ" nicht an Bord.
Nach Angaben der Florida Highway Patrol ereignete sich der Unfall gegen 9 Uhr morgens im Bezirk Marion County.
Ein Toyota war auf einer Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und frontal gegen den stehenden Tourbus prallte.
Der 40-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Der 64-jährige Busfahrer sowie alle neun Insassen blieben unverletzt. Laut Medienberichten handelte es sich bei den Passagieren um Mitglieder von Summits Produktionsteam.
Die Crew war auf dem Weg nach Miami, wo der DJ am kommenden Wochenende zwei Konzerte spielen soll. Nach dem Unfall wurde ein Ersatzbus organisiert, damit die Mitarbeiter ihre Reise fortsetzen konnten. Warum der Autofahrer von der Straße abkam, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.