i Die Songs von Kate Nash sind weltbekannt. Emma Terracciano / Action Press / picturedesk.com Sie braucht das Geld 16.000 im Minus: Pop-Legende verkauft jetzt Nacktfotos Millionen Streams, ausverkaufte Konzerte, trotzdem rote Zahlen! Sängerin Kate Nash verdient mit ihrer Musik nicht genug, um ihre Tour zu finanzieren. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 08:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von wegen, Popstars schwimmen alle im Geld! Die britische Sängerin Kate Nash (39), die mit ihrem Hit "Foundations" weltberühmt wurde, kämpft trotz ihrer erfolgreichen Karriere mit den finanziellen Herausforderungen des Musikgeschäfts.

In einem Interview mit dem "Guardian" spricht sie offen darüber, warum sie weiterhin auf der Erotikplattform OnlyFans aktiv ist.

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Der Grund ist ziemlich ernüchternd: Bei ihrer aktuellen Nordamerika-Tour rechnet Nash mit einem Verlust von rund 16.000 US-Dollar.

Obwohl sie Millionen Streams verzeichnet und Tausende Konzerttickets verkauft, reichen die Einnahmen nach ihren Angaben nicht aus, um sämtliche Kosten zu decken.

Deshalb setzt die Musikerin auf eine ungewöhnliche Einnahmequelle. Bereits 2024 startete sie ihre OnlyFans-Seite unter dem Motto "Butts for Tour Buses". Dort veröffentlicht sie unter anderem freizügige Aufnahmen ihres Hinterteils.

Sie will echte Musiker

Mit den zusätzlichen Einnahmen möchte sie ihre Band, Techniker und weitere Crewmitglieder bezahlen.

Gleichzeitig kritisiert Nash die Musikindustrie scharf. Sie wolle weiterhin mit echten Musikern auftreten, anstatt aus Kostengründen auf Playback und eine kleinere Crew umzusteigen. Dass selbst etablierte Künstler auf solche Methoden zurückgreifen müssten, sei für sie ein Zeichen dafür, wie ungerecht die Einnahmen in der Branche verteilt seien.