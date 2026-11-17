Hinter dem strahlenden Lächeln von Aurora Ramazzotti (29) verbarg sich jahrelang großes Leid.
Die Tochter von Michelle Hunziker (49) und Sänger Eros Ramazzotti (63) sprach in der italienischen Tanzshow "Ballando con le Stelle" über ihre Vergangenheit und eine Essstörung, unter der sie als Jugendliche litt.
Besonders die ständigen Vergleiche mit ihrer berühmten Mutter hätten ihr Selbstwertgefühl zerstört. Immer wieder sei ihr vermittelt worden, nicht hübsch oder schlank genug zu sein.
"Um sie zu lieben, habe ich aufgehört, mich selbst zu lieben", erklärte Aurora über die schwierige Beziehung zu ihrem eigenen Körper.
Die 29-Jährige berichtete, dass sie damals an Bulimie erkrankte. Sie habe versucht, ihre Unsicherheit durch selbstschädigendes Verhalten zu bewältigen.
Erst mit therapeutischer Unterstützung gelang es ihr, einen anderen Umgang mit sich selbst zu finden.
Auch Michelle Hunziker meldete sich nach dem emotionalen TV-Auftritt zu Wort. Die Aussagen ihrer Tochter hätten ihr "mütterliches Herz zerrissen", schrieb sie auf Instagram.
Gemeinsam hätten sie versucht, die schwierige Zeit zu bewältigen. Heute sei sie stolz darauf, dass Aurora ihren Frieden gefunden habe.