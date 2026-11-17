i Phil Collins zeigt sich mit Gehstöcken. APA Images Kann kaum stehen Fans in Sorge! Phil Collins zeigt sich mit Gehstöcken Seltener Auftritt von Phil Collins! Bei seiner Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame zeigt sich der Musiker gesundheitlich angeschlagen. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 09:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großer Abend für eine Musiklegende! Phil Collins (75) wurde am Samstag in Los Angeles als Solokünstler in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.

Doch sein Auftritt sorgte nicht nur für Begeisterung, sondern machte auch deutlich, wie sehr den Sänger seine gesundheitlichen Probleme mittlerweile einschränken.

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Auf dem roten Teppich erschien der ehemalige Genesis-Frontmann im eleganten schwarzen Anzug. Beim Gehen musste er sich allerdings auf zwei Gehstöcke stützen. Unterstützt wurde er von seinen Kindern, darunter Schauspielerin Lily Collins (37), die durch die Netflix-Serie "Emily in Paris" bekannt wurde.

Er hat Musik noch nicht aufgegeben

Der Musiker kämpft seit Jahren mit gesundheitlichen Einschränkungen. Unter anderem musste er sich fünf Knieoperationen unterziehen.

Bereits 2022 verabschiedete sich Collins mit Genesis von der Konzertbühne. Schlagzeug spielen kann er aufgrund seiner körperlichen Beschwerden kaum noch.

Bei der Ehrung wurde es dennoch emotional. Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker würdigte Collins als musikalisches Vorbild.

Der 75-Jährige zeigte sich dankbar für seine Karriere und machte seinen Fans sogar Hoffnung: Ganz abgeschrieben habe er neue Musik noch nicht. Ob er tatsächlich wieder ins Studio zurückkehrt, bleibt allerdings offen.