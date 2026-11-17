i Andi verkündet den Frauen die Nachricht. RTL Tränen im TV Er schickt beide Heim! Eklat bei "Bauer sucht Frau" Damit hat niemand gerechnet! Bei "Bauer sucht Frau" schickt ein Landwirt gleich beide Kandidatinnen nach Hause. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 10:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So schnell war die Suche nach der großen Liebe wohl noch nie vorbei! Bei "Bauer sucht Frau" sorgte Landwirt Andreas (30), genannt Andi, am Montagabend für einen handfesten Eklat.

Eigentlich sollten seine beiden Auserwählten Johanna (26) und Chiara (24) eine romantische Hofwoche auf seinem Bauernhof in Baden-Württemberg verbringen. Doch daraus wurde nichts.

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Schon beim Scheunenfest hatte sich der Mutterkuhhalter für die beiden Frauen entschieden. Diese reisten voller Vorfreude mit gepackten Koffern an. Doch Andi hatte inzwischen kalte Füße bekommen.

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Der Funke sei bei ihm nicht übergesprungen, weshalb er die gemeinsame Zeit kurzerhand beendete. "Ich will zu 100 Prozent ehrlich mit euch sein", erklärte er den völlig überraschten Kandidatinnen.

Kandidatin bricht in Tränen aus

Für Johanna brach eine kleine Welt zusammen. "Damit habe ich auf gar keinen Fall gerechnet", erklärte sie unter Tränen.

Besonders schmerzte sie, dass sie nicht einmal die Chance bekommen hatte, den Landwirt näher kennenzulernen. Ihre Mitstreiterin Chiara reagierte hingegen richtig sauer.

"Das wirkt auf mich unehrlich! Uns die Zeit zu klauen und dann so eine Begrüßung!", wetterte die 24-Jährige. Sie hätte sich gewünscht, dass Andi seine Entscheidung bereits vor ihrer Anreise mitgeteilt hätte.

Der Bauer verteidigte seinen Rückzieher damit, dass er den Frauen keine falschen Hoffnungen machen wollte. Nach der Aussprache zeigte er sich sogar erleichtert: "Mir fällt schon ein Stein vom Herzen."