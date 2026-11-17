i Shurjoka IMAGO/Andreas Stroh Auch MontanaBlack reagiert "Werde jeden striken!" – Grazer Streamerin droht Streamerin Shurjoka mit einer deutlichen Ansage. Wer ihre Livestreams für Reaktionsvideos verwendet, muss laut der Grazerin mit Konsequenzen rechnen. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Streit in der deutschen Streaming-Szene nimmt kein Ende. Diesmal steht die gebürtige Grazerin Pia Scholz, besser bekannt als Shurjoka, im Mittelpunkt.

In einem Stream-Ausschnitt spricht sie darüber, gegen andere Influencer vorzugehen, die ihre Inhalte für sogenannte Reactions verwenden. Dabei nennt sie zunächst YouTuber KuchenTV und dessen Kanäle.

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"Striken alles, einfach alles runternehmen", erklärt sie. Gemeint sind Beschwerden wegen der Verwendung ihrer Inhalte.

Doch dabei bleibt es nicht. Ihre Ansage richtet sich auch an andere Creator: "Ich werde jeden einzelnen von euch striken."

MontanaBlack schaltet sich ein

Auch Twitch-Star MontanaBlack beschäftigt sich in einer Videoreaktion mit den Aussagen der Österreicherin. Er bezweifelt allerdings, dass sie ihre Ankündigung bereits umgesetzt hat.

"Gemacht hat sie es vermutlich nicht, sonst würden wir ja jetzt nicht das Video von KuchenTv uns angucken", erklärt er.

Ob Shurjoka tatsächlich Beschwerden gegen einzelne Kanäle eingereicht hat, ist bislang nicht bestätigt. Vorerst bleibt es also bei einer deutlichen Drohung, die den ohnehin angespannten Streit zwischen den Creatorn weiter anheizt.