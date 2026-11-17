i Knossi IMAGO/Future Image Erster Einblick Traumhaus nimmt Form an – Knossi feiert Meilenstein Bei Knossi gibt es Grund zum Feiern! Er lässt sich ein neues Zuhause bauen und hat jetzt einen wichtigen Schritt geschafft: Das Richtfest stand an. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jens "Knossi" Knossalla hat auf seiner Baustelle allen Grund zur Freude.

Der selbst ernannte "König des Internets" feierte das Richtfest seines neuen Hauses und gewährte seinen Fans dabei einen Einblick in den Baufortschritt.

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Gemeinsam mit den beteiligten Handwerkern wurde der Meilenstein gefeiert. Der Rohbau steht bereits, auch wenn am Dach noch gearbeitet werden muss.

Wann zieht er ein?

Für den sonst so energiegeladenen Entertainer ist das diesmal ein Erfolg abseits von Twitch, YouTube und großen Streaming-Events.

Bis Knossi in sein neues Zuhause einziehen kann, dürfte allerdings noch einiges zu tun sein. Einen konkreten Einzugstermin hat er im Zusammenhang mit dem Richtfest nicht bekannt gegeben.