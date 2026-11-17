Jens "Knossi" Knossalla hat auf seiner Baustelle allen Grund zur Freude.
Der selbst ernannte "König des Internets" feierte das Richtfest seines neuen Hauses und gewährte seinen Fans dabei einen Einblick in den Baufortschritt.
Gemeinsam mit den beteiligten Handwerkern wurde der Meilenstein gefeiert. Der Rohbau steht bereits, auch wenn am Dach noch gearbeitet werden muss.
Für den sonst so energiegeladenen Entertainer ist das diesmal ein Erfolg abseits von Twitch, YouTube und großen Streaming-Events.
Bis Knossi in sein neues Zuhause einziehen kann, dürfte allerdings noch einiges zu tun sein. Einen konkreten Einzugstermin hat er im Zusammenhang mit dem Richtfest nicht bekannt gegeben.