i PA Sports ist auf den Geschmack gekommen. DLTLLY Streit um Radios "Doppelmoral" – PA Sports attackiert Shirin-Produzenten Der Streit um die 1LIVE Krone geht in die nächste Runde. Jetzt mischt sich Rapper PA Sports (36) ein und erhebt Vorwürfe gegen KitschKrieg. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 10:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollten KitschKrieg mit ihrer Absage an die 1LIVE Krone ein Zeichen gegen die mangelnde Unterstützung deutschsprachiger Musik setzen. Doch die öffentliche Kritik am Radiosender sorgt inzwischen für einen handfesten Streit innerhalb der deutschen Musikszene.

Nachdem sich bereits Shirin David auf die Seite der Produzenten gestellt hatte, meldet sich nun PA Sports zu Wort. Und der hält von der Aktion herzlich wenig.

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In einem ausführlichen Instagram-Statement mit dem Titel "KitschKrieg applaudieren? Nein, danke" wirft der Rapper den Musikproduzenten vor, sich öffentlich als Kämpfer für die Musikbranche darzustellen, während sie selbst von problematischen Strukturen profitieren würden.

Streit um Anteile an einem Hit

Besonders konkret wird PA Sports beim Song "Unterwegs", den KitschKrieg 2020 gemeinsam mit seinem damaligen Künstler Jamule veröffentlichten.

Nach Darstellung des Rappers habe Jamule lediglich vier Prozent der Beteiligungen erhalten. Außerdem wirft PA Sports den Produzenten vor, ihn als damaligen Labelchef nicht ordnungsgemäß in die Freigabe eingebunden zu haben.

Auch eine geplante gemeinsame EP mit Jamule sorgt rückblickend für Ärger. PA Sports behauptet, KitschKrieg hätten das Projekt hinter seinem Rücken weiterverfolgt, obwohl sie sich nach einem öffentlichen Skandal bereits von dem Rapper distanziert hätten.

Die Vorwürfe sind bislang die Darstellung von PA Sports. Eine unabhängige Bestätigung der geschilderten Vertragsdetails liegt nicht vor.

"Ihr habt ein Problem mit eurem Song"

Besonders sauer stößt PA Sports auf, dass KitschKrieg dem Radiosender vorwerfen, deutschsprachige Künstler zu wenig zu unterstützen.

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Seiner Meinung nach gehe es den Produzenten vor allem um den eigenen Erfolg. "Ihr habt ein Problem damit, dass GUT GENUG nicht auf Heavy Rotation lief", schreibt er.

Wäre der gemeinsame Hit mit Shirin David und Blumengarten häufiger im Radio gespielt worden, hätte es die öffentliche Abrechnung seiner Ansicht nach gar nicht gegeben.

PA Sports spricht den Produzenten damit die Glaubwürdigkeit ihrer Kritik ab. Sie würden Missstände nur dann anprangern, wenn sie selbst davon betroffen seien.

Auch Rassismus-Vorwürfe stehen im Raum

Der Rapper geht sogar noch weiter. Er kritisiert, dass KitschKrieg als weiße Produzenten von Medien und Musikindustrie besonders wohlwollend behandelt würden, während Künstler mit Migrationsgeschichte seit Jahren mit Ausgrenzung zu kämpfen hätten.

Dabei wirft er dem Team vor, sich Elemente der Straßen- und Rapkultur für den eigenen kommerziellen Erfolg zunutze zu machen, ohne die beteiligten Künstler ausreichend wertzuschätzen.

KitschKrieg hatten zuvor erklärt, dass sie die 1LIVE Krone nicht entgegennehmen und auch nicht an der Verleihung teilnehmen würden. Der WDR wies mehrere ihrer Vorwürfe zurück.

Shirin David wiederum widersprach der Darstellung des Senders und veröffentlichte Screenshots, die ihre Kritik untermauern sollten.