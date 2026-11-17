i Rapper Haftbefehl muss seine nächsten Konzerte absagen. APA-Images / dpa / Paul Zinken Legendäre Marke "Unbesiegbar" – Kultmarke von Haftbefehl wieder da Gute Nachrichten für die Fans von Haftbefehl (40)! Nach turbulenten Wochen soll seine legendäre Modemarke "Chabos" wiederbelebt werden. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 11:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach den zahlreichen Schlagzeilen um seinen Gesundheitszustand gibt es endlich wieder erfreuliche Nachrichten aus dem Umfeld von Deutschrap-Star Haftbefehl. Der Offenbacher, der mit "Chabos wissen wer der Babo ist" Musikgeschichte schrieb, könnte schon bald ein Comeback in der Modewelt feiern.

Das verrät sein langjähriger Weggefährte Milonair im Podcast "Die Deutschen". Demnach arbeiten die beiden daran, Haftbefehls frühere Modemarke "Chabos" wieder aufleben zu lassen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Und offenbar laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren.

"Die bringen wir wieder zum Leben"

Milonair erzählt, dass er erst vor wenigen Tagen aus der Türkei zurückgekehrt sei. Dort habe er sich um die Zukunft der Marke gekümmert, die einst zu den bekanntesten Merchandise-Projekten der deutschen Rapszene gehörte.

Rap-Bild des Tages 2025 i ?

"Die bringen wir wieder zum Leben", kündigt der Musiker an.

Hinter dem geplanten Neustart sollen Haftbefehl und Milonair gemeinsam stehen. Ein Grund für die Entscheidung sei die weiterhin enorme Nachfrage der Fans.

Immer wieder würden Anhänger nach den früheren Produkten fragen. Besonders ein Artikel scheint dabei bis heute Kultstatus zu genießen: die sogenannten "Brudiletten".

Die auffälligen Badeschlapfen mit dem Schriftzug der Marke waren über Jahre ein beliebtes Accessoire unter Haftbefehl-Fans.

Wann genau die neue Kollektion erscheinen soll und welche Produkte geplant sind, verrät Milonair allerdings noch nicht.

Vom Rap-Hit zur eigenen Modemarke

Die Geschichte von "Chabos" ist eng mit Haftbefehls musikalischem Durchbruch verbunden. Sein Hit "Chabos wissen wer der Babo ist" machte den Rapper 2012 weit über die Hip-Hop-Szene hinaus bekannt.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Der Begriff "Babo" wurde 2013 sogar zum deutschen Jugendwort des Jahres gewählt. Haftbefehl nutzte die Popularität seiner Musik später auch für eigene Modekollektionen.

Neben Trainingsanzügen und Shirts entwickelten sich vor allem die "Brudiletten" zum Erkennungszeichen der Marke. Auch 2020 waren noch neue Kollektionen erschienen.

Nun soll das Label erneut durchstarten.

"Der ist gnadenlos"

Im Podcast kommt Milonair auch auf seinen langjährigen Freund und musikalischen Mentor zu sprechen. Dabei lässt er keinen Zweifel daran, wie hoch er Haftbefehls Fähigkeiten einschätzt.

Auf die Frage, welchen deutschen Rapper er in einem internationalen Battle gegen Künstler aus England, Frankreich oder Spanien schicken würde, fällt seine Antwort eindeutig aus.

"Haft ist unbesiegbar. Der ist gnadenlos", schwärmt Milonair.

Er erzählt außerdem, dass sogar Wu-Tang-Clan-Mitglied RZA einst Interesse daran gehabt haben soll, ein komplettes Album für Haftbefehl zu produzieren. Eine unabhängig bestätigte Zusammenarbeit ist daraus bislang nicht bekannt.