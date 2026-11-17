i Robert Pattinson mit Daniel Craig. APA-Images / AP / Christophe Ena Nicht wirklich zufrieden "Ich liebe Daniel!" – Bond-Star trauert altem 007 nach Ausgerechnet Ralph Fiennes, der jahrelang an der Seite von Daniel Craig spielte, kann sich noch nicht ganz von seinem früheren Kollegen lösen. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 13:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Daniel Craig (58) hat seine Lizenz zum Töten längst abgegeben. Doch bei Ralph Fiennes (63) sitzt der Abschied offenbar noch immer tief.

Der britische Schauspieler, der in mehreren Bond-Filmen den Geheimdienstchef M verkörperte, sprach über die Zukunft der berühmten Agentenreihe und machte dabei seinem ehemaligen Kollegen eine Liebeserklärung.

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"Behind the Scenes"-Fotoausstellung von Daniel Craig i ?

"Ich liebe Daniel noch immer", erklärte Fiennes und machte deutlich, wie sehr er die gemeinsame Zeit mit Craig schätzte. Die beiden standen unter anderem für "Skyfall", "Spectre" und "Keine Zeit zu sterben" gemeinsam vor der Kamera.

"Tut mir leid"

Im Gespräch mit Andy Cohen bei SiriusXM wurde Fiennes mit der Nachricht überrascht, dass Robert Pattinson (40) künftig die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Welt übernehmen wird.

Seine spontane Reaktion: "Tut mir leid, ich bin immer noch in Daniel Craig verliebt." Der Abschied falle ihm schwer, gestand der Schauspieler scherzhaft.

Gegen den neuen Bond hat Fiennes allerdings nichts einzuwenden. Im Gegenteil: Er bezeichnete Pattinson als großartigen Schauspieler und zeigte sich überzeugt, dass dieser die Rolle hervorragend meistern werde. Die beiden kennen sich übrigens bereits aus "Harry Potter und der Feuerkelch". Damals spielte Fiennes den Bösewicht Voldemort, während Pattinson als Cedric Diggory zu sehen war.

Amazon MGM Studios hatte Pattinson am Montag offiziell als neuen James Bond vorgestellt. Regie beim kommenden 007-Abenteuer führt "Dune"-Regisseur Denis Villeneuve. Wann der Film in die Kinos kommt, steht noch nicht fest.