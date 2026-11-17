i Robert Pattinson gegen Brad Pitt? APA Images 007 sorgt für Gespräche Nach Bond-Ansage: Pitt will gegen Pattinson kämpfen Robert Pattinson ist der neue James Bond – und schon meldet sich ein Hollywood-Schwergewicht freiwillig als Gegner! Von Heute Entertainment 17.11.2026, 15:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum wurde Robert Pattinson (40) als neuer James Bond vorgestellt, gibt es bereits den ersten prominenten Bewerber für die Rolle des Bösewichts.

Kein Geringerer als Brad Pitt (62) hat öffentlich Interesse bekundet, dem neuen Geheimagenten das Leben schwer zu machen. Und der Hollywood-Star scheint von der Idee richtig begeistert zu sein.

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Bei der Premiere seines neuen Films "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" wurde Pitt von "Extra TV" auf die Besetzung angesprochen. Die Nachricht überraschte ihn zunächst, doch dann geriet er ins Schwärmen.

Pattinson sei ein großartiger Schauspieler, der in seiner Karriere immer wieder interessante Entscheidungen getroffen habe. "Ich liebe diese Idee", erklärte Pitt.

Messlatte für Brad ist hoch

Als die Reporterin wissen wollte, ob er sich vorstellen könnte, selbst einen Bond-Bösewicht zu spielen, musste der 62-Jährige nicht lange überlegen. "Das würde ich gerne machen", antwortete er begeistert.

Allerdings sei die Messlatte hoch. Besonders Javier Bardem, der 2012 in "Skyfall" den Bösewicht Raoul Silva verkörperte, habe die Rolle hervorragend gespielt.

Ob Pitt tatsächlich zum Gegenspieler von 007 wird, ist allerdings noch völlig offen. Eine offizielle Anfrage oder Zusage gibt es bislang nicht. Fest steht lediglich, dass "Dune"-Regisseur Denis Villeneuve den nächsten Bond-Film inszenieren wird.

Das Drehbuch stammt von "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight. Einen Kinostart hat Amazon MGM Studios noch nicht bekannt gegeben.