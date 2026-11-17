i Was wohl "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Arabella Kiesbauer zu diesem Verhalten sagen würde? ATV/Ernst Kainerstorfer "Ihr seid die Täter" "Bauer sucht Frau"-Kandidat sorgt für Aufregung Ein ehemaliger Kandidat der ATV-Show "Bauer sucht Frau" sorgt mit einem frauenfeindlichen Kommentar für Aufsehen. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 16:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

NEOS-Politikerin Ines Holzegger macht einen frauenfeindlichen Kommentar öffentlich. Verfasst haben soll ihn ein ehemaliger Kandidat der ATV-Kuppelshow "Bauer sucht Frau". Seine Wortwahl sorgt für Kopfschütteln.

Was macht ein ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat in der Kommentarspalte einer NEOS-Politikerin? Diese Frage stellt Ines Holzegger in einem aktuellen Instagram-Video. Der Grund: Ein Mann, der einst selbst im Fernsehen auf Partnersuche war, soll unter einem ihrer Beiträge einen frauenfeindlichen Kommentar hinterlassen haben.

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Holzegger blendete die Nachricht in ihrem Video ein, machte den Namen des Verfassers allerdings unkenntlich. Zu lesen sind unter anderem die Begriffe "delulu" und "verlogene Trutschn". Außerdem warf der Kommentator Frauen vor, selbst die Täter anstelle der Opfer zu sein.

"Eine besondere Form von Ironie"

Für Holzegger ist die Wortwahl besonders bezeichnend. Ausgerechnet jemand, der Frauenhass im Netz offenbar nicht als Problem anerkennen wolle, greife in seinem Kommentar selbst zu massiven Abwertungen.

"Uns abzusprechen, dass Frauenhass im Netz existiert, und uns im selben Satz als 'delulu' und 'verlogene Trutschn' zu beschimpfen, ist schon eine ganz besondere Form von Ironie", schreibt die Politikerin zu ihrem Video.

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"Viele Frauen ziehen sich aus digitalen Räumen zurück"

Holzegger sieht in solchen Kommentaren ein grundsätzliches Problem. Die permanente Abwertung und die frauenfeindliche Stimmung im Internet würden dazu beitragen, dass sich immer mehr Frauen aus digitalen Räumen zurückziehen.

Doch davon wolle sie sich nicht einschüchtern lassen. "Wir lassen uns nicht mundtot machen und überlassen den Hatern nicht das Feld", stellt sie klar.

Statt sich auf einen Schlagabtausch mit dem Kommentator einzulassen, ruft die NEOS-Politikerin ihre Community zu einer positiven Gegenbewegung auf: Ihre Follower sollen das Profil einer Creatorin besuchen, die sie gerne verfolgen, und dort einen netten, stärkenden Kommentar hinterlassen. "Digitale Zivilcourage fängt im Kleinen an", lautet ihre Botschaft.