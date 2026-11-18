i Schafhalter Stefan sucht bei "Bauer sucht Frau" nach der großen Liebe. RTL Jesus wacht über seinem Bett Kein Sex vor der Ehe: TV-Bauer überrascht Hofdamen Bei "Bauer sucht Frau" eröffnet Schafhalter Stefan seinen Hofdamen eine Überraschung. Sandra und Sarah reagieren sehr unterschiedlich. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 11:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Landwirt geht mit himmlischem Beistand auf Brautschau. Am Dienstagabend startete für Schafhalter Stefan (53) bei der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" die Hofwoche. Dass der Katholik jeden Tag betet, wussten seine beiden Auserwählten bereits vom Scheunenfest. Doch auf dem Hof erfahren sie noch etwas ganz anderes.

Schon beim Rundgang durchs Haus wird klar, wie wichtig Stefan sein Glaube ist. In jedem Raum stehen Heiligenfiguren, an den Wänden hängen Holzkreuze. Während Schulleiterin Sandra (55) staunt, erklärt Konkurrentin Sarah (48): "Das ist mir alles ein bisschen zu viel."

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Sogar einen ganz persönlichen Altar hat Stefan zuhause. RTL/ Stefan Gregorowius

"Ist das jetzt dein Ernst?"

Dann geht es ins Schlafzimmer. Dort steht nur ein schmales Bett, darüber hängt ein großes Kreuz mit Jesus. "Das ist für mich ausreichend", erklärt Stefan, der seit 20 Jahren Single ist. "Hier bin ich schön für mich alleine mit meinem Jesus, der über mich wacht, wenn ich schlafe." Das Bett stamme noch aus seiner Kindheit.

Als Sarah scherzt, zu zweit könne es darin ganz schön eng werden, folgt die nächste Überraschung. "Vor der Ehe sollte man sowieso nicht gemeinsam schlafen", sagt Stefan. Die beiden Frauen sind kurz sprachlos.

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"Ist das jetzt dein Ernst?", fragt Sarah. Sandra hakt nach: "Also kein Sex vor der Ehe?" Stefans Antwort: "Bei uns im katholischen Glauben ist es so, dass man vor der Ehe keinen Sex haben soll."

Nach dem ersten Staunen kann sich Sandra mit dem Gedanken sogar anfreunden. "Für mich kommt eine Partnerschaft ohne Sex erst mal infrage", sagt sie. Vielleicht ein Vorteil im Rennen um Stefans Herz.