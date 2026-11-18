i Anika und Manuel Neuer haben sich nach nur einem Ehejahr getrennt. IMAGO/Zink Wenige Wochen nach Geburt Nach Trennung von Neuer: Anika teilt traurige Worte Erst im August kam ihr zweiter Sohn zur Welt, jetzt ist die Ehe von Anika und Manuel Neuer vorbei. Auf Instagram deutet sie an, wie es ihr geht. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 14:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte es eine Zeit voller Familienglück sein. Doch nur wenige Wochen nach der Geburt ihres zweiten Sohnes Ende August ist die Ehe von Anika Neuer (26) und Bayern-Torhüter Manuel Neuer (40) zerbrochen. Das hatte zuerst die "Bild" berichtet. Jetzt teilt Anika auf Instagram Zeilen, die nachdenklich machen.

In ihrer Story postete sie den Text eines Accounts, der sich mit emotionaler Heilung beschäftigt. Darin heißt es unter anderem: "Meine Welt bricht gerade auseinander. Ich bin erschöpft, überfordert und trage viel zu viel." Und weiter: "Ich fühle mich einsam, sogar unter Menschen. Ich kämpfe mehr, als andere sehen." Dazu setzte die 26-Jährige ein gebrochenes Herz-Emoji.

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Neuer ist bereits ausgezogen

Laut "Bunte" ist Manuel Neuer bereits aus dem gemeinsamen Haus am Tegernsee ausgezogen. Anika lebt dort vorerst weiter mit den beiden Söhnen. Ganz aus dem Alltag verschwunden ist der Fußballer aber nicht: Er wird regelmäßig am Tegernsee gesehen, etwa wenn er seinen älteren Sohn in die Kinderbetreuung bringt.

Für Anika könnte bald ein Neuanfang anstehen. Nach Informationen der "Bunte" sucht sie ein neues Zuhause in Grünwald bei München, näher bei ihren Freundinnen. Das Anwesen am Tegernsee gehört Neuer, er ließ es einst noch während einer vorangegangenen Beziehung bauen.

Öffentlich geäußert haben sich die beiden zur Trennung bisher nicht. Ihr erster gemeinsamer Sohn kam im März 2024 zur Welt.