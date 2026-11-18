i Heidi sieht doch ein wenig verändert aus. Instagram Hat Klum nachgeholfen? Gesicht plötzlich straffer! Fans rätseln über Heidi Im Netz wird über das veränderte Aussehen des Models diskutiert. Jetzt meldet sich auch ein Schönheitschirurg zu Wort. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 13:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heidi Klum (53) sorgt wieder einmal für Gesprächsstoff. Diesmal geht es allerdings weder um ihre freizügigen Outfits noch um Ehemann Tom Kaulitz (37), sondern um ihr Gesicht.

Zuschauern der US-Show "Project Runway" fiel auf, dass die Model-Mama anders aussieht als früher. Auf Reddit wird deshalb fleißig über mögliche Schönheitseingriffe spekuliert.

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"Plastische Chirurgie. Ihr Gesicht wirkt von einer Seite zur anderen stärker gestrafft", vermutet ein Nutzer. Ein anderer ist überzeugt, dass Botox im Spiel sein könnte.

Doch längst nicht alle teilen diese Meinung. Manche Fans führen die Veränderungen auf Make-up, Beleuchtung oder das natürliche Älterwerden zurück. Bestätigt ist keiner der vermuteten Eingriffe.

Beauty-Doc spricht jetzt

Auch Schönheitschirurg Michael Omidi hat sich mit Heidis Aussehen beschäftigt. Gegenüber dem US-Portal "Glam" erklärte er im März, dass das Model seiner Einschätzung nach natürlich altere. Hinweise auf chirurgische Eingriffe könne er anhand der Fotos nicht erkennen.

Ob Klum tatsächlich etwas machen ließ, lässt sich daraus allerdings nicht sicher ableiten.

Heidi selbst steht Beauty-Behandlungen grundsätzlich offen gegenüber. "Ich bin total für Botox", erklärte sie bereits 2025 im Interview mit "People".

Ob sie selbst nachgeholfen hat, verriet sie damals nicht. Erst kürzlich stellte die 53-Jährige im ZDF klar, dass sie gar nicht jünger aussehen wolle. Sie möchte sich einfach wohlfühlen und gut aussehen. Ob mit oder ohne Beauty-Doc, bleibt damit weiterhin ihr Geheimnis.