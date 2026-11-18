i Jennifer Lopez... APA-Images / Action Press Sie will nicht mehr Nach 4 Scheidungen! Jennifer Lopez rechnet mit Liebe ab Jennifer Lopez spricht ungewöhnlich offen über ihr Liebesleben. Besonders die Trennung von Ben Affleck hat tiefe Spuren hinterlassen. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 18:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Liebe hatte Jennifer Lopez (57) bislang wenig Glück. Obwohl die Sängerin seit Jahrzehnten zu den größten Stars der Welt gehört, fühlte sie sich privat oft einsam.

Im Podcast "Friends Keep Secrets" von Musikproduzent Benny Blanco spricht sie nun darüber, warum sie immer wieder von einer Beziehung in die nächste gestürzt ist.

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"Es ist ein einsames Leben", gesteht Lopez. Sie habe sich jemanden gewünscht, der wirklich Zeit mit ihr verbringen wolle. Nicht wegen ihres Ruhms oder weil er etwas von ihr erhoffte, sondern aus echtem Interesse.

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Rückblickend bezeichnet sie sich selbst als "Serienmonogamistin", die ständig auf der Suche nach dem richtigen Partner gewesen sei.

"Schwierig und enttäuschend"

Besonders ihre letzte Ehe mit Ben Affleck (54) habe sie schwer getroffen. Die beiden heirateten 2022, doch bereits zwei Jahre später folgte die Trennung.

Anfang 2025 wurde die Scheidung rechtskräftig. "Die letzte Situation war auf jeder Ebene so schwierig und enttäuschend", erklärt die Sängerin, ohne ihren Ex-Mann direkt beim Namen zu nennen.

Inzwischen hat Lopez allerdings eine überraschende Erkenntnis gewonnen. Zum ersten Mal in ihrem Erwachsenenleben genieße sie es, völlig unabhängig zu sein. Die schmerzhaften Erfahrungen hätten sie verändert, erklärt sie.

Eine neue Beziehung schließt die 57-Jährige zwar nicht grundsätzlich aus, doch künftig möchte sie vieles anders machen.