i Ray Tintori APA-Images / Action Press / Kristina Bumphrey "Saturday Night Live" Mit nur 43 Jahren! Freund von TV-Star tot aufgefunden Schwerer Schicksalsschlag für US-Komikerin Heidi Gardner: Ihr Lebensgefährte Ray Tintori ist mit nur 43 Jahren gestorben. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 18:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Trauer in Hollywood! Der Filmemacher Ray Tintori, Lebensgefährte von "Saturday Night Live"-Star Heidi Gardner (43), ist überraschend gestorben.

Wie die New Yorker Gerichtsmedizin bestätigte, wurde der Regisseur nur 43 Jahre alt. Die Todesursache ist bislang ungeklärt.

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Inzwischen sind neue Details bekannt geworden. Laut der New Yorker Feuerwehr wurde Tintori am 10. November nach einem Anruf zur Überprüfung seines Wohlergehens tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Polizei wurde anschließend verständigt.

Die Gerichtsmedizin untersucht weiterhin die genauen Todesumstände.

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Tintori war in der Musikbranche kein Unbekannter. Er drehte unter anderem Videos für MGMT, The Killers und Arcade Fire. Für seine Arbeit an einer Dokumentation über die NBA-Finals 2016 wurde er sogar mit einem Sports Emmy ausgezeichnet.

Zuletzt war er auch an mehreren Filmproduktionen beteiligt.

Er schwärmte noch von Freundin

Besonders tragisch: Noch im Juli 2025 hatte Tintori seiner Freundin auf Instagram eine romantische Liebeserklärung gemacht. Darin schwärmte er von ihrem ersten Kennenlernen und bezeichnete Gardner als den coolsten Menschen, dem er je begegnet sei.

Laut Medienberichten wird die Schauspielerin in dieser schweren Zeit von Familie und Freunden unterstützt.