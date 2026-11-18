i Jeanette Biedermann genießt ihr erstes Baby in vollen Zügen. Instagram/jeanettebiedermann "Schönste Zeit meines Lebens" Jeanette Biedermann (46) teilt neue Babyfotos Elf Wochen nach der Geburt zeigt Jeanette Biedermann neue Fotos mit ihrem Sohn. Für ihre Fans in Wien gibt es außerdem einen neuen Konzerttermin. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 17:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie schwebt im siebten Himmel! Elf Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes hat sich Jeanette Biedermann (46) mit neuen Bildern bei ihren Fans gemeldet. "Ich erlebe gerade die schönste Zeit meines Lebens", schreibt die Sängerin auf Instagram.

Auf einem Foto hält sie ihren Sohn im Arm und lächelt in die Kamera, sein Gesicht verdeckt ein großes Herz-Emoji. Ein anderes Bild zeigt sie beim Spaziergang mit dem Baby in der Trage, auf zwei weiteren hält sie seine winzigen Händchen. Ihr Sohn habe "alles auf den Kopf gestellt", das Leben als Mama sei "voller Überraschungen und Zauber" und "voller Liebe".

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Dann richtet sie liebevolle Worte direkt an den Kleinen: "11 Wochen ist es nun her, seit du auf unserer Welt bist, kleiner Mann! Die zauberhaftesten Wochen meines Lebens, du lachst den ganzen Tag und machst uns alle damit so glücklich." Noch nie seien November-Tage "so traumhaft schön und hell erleuchtet" gewesen.

Wie sehr sich ihr Leben gerade um das Baby dreht, merken auch ihre österreichischen Fans. Ihr erstes Konzert nach der Geburt, geplant für 28. November in Wien, hat Biedermann verschoben. "Jeanette Biedermann ist gerade zum ersten Mal Mutter geworden und konzentriert sich im Moment ganz auf ihr Baby", erklärte ihr Management der "Bunte".

Der Ersatztermin steht bereits fest: Biedermann und ihre Band treten nun am 19. Juni 2027 im "Portofino" in Wien auf. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig.