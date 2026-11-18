i Mariah Carey und Nick Cannon Bild: Reuters Abrechnung "Zu viele Kinder!" – Mariah Careys Tochter ist sauer Mariah Careys Zwillinge nehmen kein Blatt vor den Mund. In einer Netflix-Show kritisieren sie das Familienleben ihres Vaters Nick Cannon. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 18:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da bekommt Papa sein Fett weg! Mariah Careys (57) Ex-Mann Nick Cannon (46) ist stolzer Vater von zwölf Kindern mit sechs verschiedenen Frauen. Doch ausgerechnet seine ältesten Kinder scheinen von diesem Familienmodell nicht besonders begeistert zu sein.

In einem Trailer zur neuen Netflix-Realityshow "Raising the Cannons" sprechen die Zwillinge Monroe und Moroccan (15) überraschend offen darüber.

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Besonders Tochter Monroe sorgt mit einer Aussage für Aufsehen. "Vielleicht wärt ihr wieder zusammengekommen, wenn du nicht all diese Kinder hättest", erklärt sie ihrem Vater während einer Autofahrt.

Sie verstehen sich gut

Damit spielt die Teenagerin auf die gescheiterte Ehe ihrer Eltern an, die sich 2014 trennten und 2016 scheiden ließen.

Auch ihr Zwillingsbruder Moroccan äußert Zweifel am Lebensstil seines Vaters. Er glaube nicht, dass dieses Familienmodell auf Dauer funktionieren könne. Cannon selbst räumt in der neuen Show ein, dass sein eigenes Ego eine Rolle beim Scheitern seiner Ehe mit Carey gespielt habe.

Trotz der ungewöhnlichen Familienverhältnisse verstehen sich die beiden Ex-Partner inzwischen gut. Cannon bezeichnete Carey zuletzt als enge Freundin und wichtige Bezugsperson.

Wie der Alltag mit seiner riesigen Patchworkfamilie tatsächlich aussieht, will er ab dem 18. Dezember auf Netflix zeigen.