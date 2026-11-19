i Victoria Swarovski räumt jetzt international ab Instagram International gefeiert Nächster Karriere-Hammer für Victoria Swarovski Nach ihrem großen Auftritt beim Eurovision Song Contest in Wien darf sich Victoria Swarovski jetzt über die nächste Auszeichnung freuen. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 09:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Victoria Swarovski (33) ist längst nicht mehr nur im deutschsprachigen Raum ein bekanntes Gesicht. Die Moderatorin sorgt auch international für Aufsehen.

Jetzt wurde sie in der bulgarischen Hauptstadt Sofia bei den "Glamour Women of the Year" mit dem begehrten "International Talent Award" ausgezeichnet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Plötzlich steht sie selbst im Rampenlicht

Für die "Let's Dance"-Moderatorin ist die Preisverleihung kein Neuland. Bereits 2023 und 2024 führte sie durch die deutsche Ausgabe der Veranstaltung und überreichte Auszeichnungen an Stars wie Kesha, Nina Chuba und Stefanie Giesinger. Diesmal durfte Swarovski selbst eine der begehrten Trophäen entgegennehmen.

Geehrt wurde die 33-Jährige für ihre Leistungen in den Bereichen Entertainment, Mode und Beauty. Besonders nach ihrem großen ESC-Auftritt im Mai, bei dem sie gemeinsam mit Michael Ostrowski durch die Show in Wien führte, ist der Preis ein weiterer Karrierehöhepunkt.

"Eine ganz besondere Ehre"

Die Freude über die internationale Anerkennung ist groß. "Diese Auszeichnung entgegenzunehmen, ist für mich eine ganz besondere Ehre", schwärmt Swarovski. Das Jahr habe ihr zahlreiche unvergessliche Erlebnisse und neue Möglichkeiten beschert.

Doch die Österreicherin macht längst nicht nur vor der Kamera Karriere. Mit ihrer 2020 gegründeten Kosmetikmarke "Orimei" ist sie auch als Unternehmerin erfolgreich. Im April 2026 brachte sie zudem gemeinsam mit "About You" ihre erste eigene Modekollektion auf den Markt.