i Neuwirth fällt einmal mehr mit seinem Podcast auf. Instagram Wurst verwirrt mit Aussage Conchita plötzlich: "Ich bin ein heterosexueller Mann" Conchita Wurst steht für Vielfalt und Toleranz, doch im Podcast mit JJ überrascht Tom Neuwirth plötzlich mit einer Ansage über seine Sexualität. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tom Neuwirth ist als schillernde Drag-Kunstfigur Conchita Wurst längst eine internationale Ikone der LGBTQ-Community. Mit seinem Sieg beim "Eurovision Song Contest" 2014 setzte er ein Zeichen für Toleranz und Akzeptanz. Besonders sein Siegesruf "We Are Unstoppable" (dt. "Wir sind nicht aufzuhalten") wurde als Kampfansage gegen Homophobie und die politische Verfolgung queerer Menschen in manchen Ländern verstanden.

Umso überraschender klingt nun eine Aussage des Musikers in seinem gemeinsamen Podcast "Bussi Blabla" mit JJ: "Ich bin ein heterosexueller Mann." Während sich der "Wasted Love"-Interpret sich dabei die Hand vors Gesicht hält, wird schnell klar, dass hinter dem Satz ein humorvoller Vergleich steckt.

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"Da sind wir schon zwei"

Der 'Rise Like a Phoenix'-Sänger erzählt, dass er nach Fehlern in Beziehungen dazu neige, Geschenke zu kaufen, um die Situation wieder gutzumachen. Damit spielt er auf das Klischee an, dass heterosexuelle Männer ihre Partnerinnen gerne mit Geschenken besänftigen, wenn sie etwas verbockt haben.

JJ kann das jedoch auch nachvollziehen: "Aber hey, da sind wir schon zwei." Auch er greife offenbar gerne zu teuren Präsenten, wenn es darum geht, Probleme zu lösen.

"Ich glaube, dass ich auch so eine menschliche Sache, oder? Weil, man will es ja irgendwie wieder gut machen", meint JJ. Männer würden dabei wohl eher etwas kaufen, merkt er an.

Die beiden queeren Musiker nehmen es schließlich mit Humor und Neuwirth erklärt augenzwinkernd als Fazit erneut: "Ich bin jetzt ein heterosexueller Mann." Ihre Fans feiern den Spruch in den Kommentaren und überhäufen die beiden auf Instagram mit etlichen Lach-Emojis.