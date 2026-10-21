i Conchita Wurst alias Tom Neuwirth sieht vielleicht bald anders aus. Instagram JJ kann es nicht fassen Ende einer Ära! Conchita Wurst will sich Bart rasieren Tom Neuwirth denkt über eine radikale Veränderung nach: Für Halloween könnte der Conchita-Star erstmals seit 2015 seinen Bart abrasieren. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Halloween könnte für Tom Neuwirth heuer eine ganz besondere Veränderung bringen. In der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Bussi Blabla" schmiedet der 37-Jährige gemeinsam mit JJ bereits Kostümpläne für die Gruselnacht. Der "ESC-Gewinner" von 2025 hat dabei eine freche Idee: "Du könntest als Madonna gehen und ich geh als Kylie Minogue."

Doch Neuwirth, der mit seiner Kunstfigur Conchita Wurst 2014 den "Eurovision Song Contest" für Österreich gewann, hat offenbar noch ganz andere Pläne. "Oh Gott, ich hab ja voll Gusto, den Bart zu rasieren", verrät er plötzlich. JJ traut seinen Ohren kaum: "Was? Na wirklich jetzt?"

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Ganz entschieden ist die Sache allerdings noch nicht. "Ja, aber ich weiß noch nicht. Das letzte Mal hab ich ihn mir 2015 rasiert", erklärt der Sänger. Seit damals ist der Bart ein fixer Bestandteil seines unverwechselbaren Auftritts als bärtige Lady.

Conchita bald ohne Bart?

Ein bartloser Tom Neuwirth wäre jedenfalls ein ungewohnter Anblick – und würde ihm für Halloween völlig neue Verkleidungsoptionen eröffnen. "Was natürlich die Möglichkeiten für Halloween um ein Vielfaches erweitert", meint er selbst. Schließlich ist gerade der Bart seit Jahren ein wesentlicher Teil des Looks, mit dem Conchita international bekannt wurde – ihn aber auch einschränkt, wenn er sich optisch etwas vielfältiger austoben möchte.

Während manche Fans gespannt sein dürften, wie der Künstler ohne sein Markenzeichen aussieht, könnten sich Kritiker über die Veränderung freuen. Vor allem sein bewusstes Spiel mit Geschlechterrollen und der Kombination aus weiblicher Erscheinung und Bart stieß nicht überall auf Verständnis.

Conchita Wurst - ihre Halloween-Looks i ?

Ob Neuwirth tatsächlich zur Rasur ansetzt, dürfte sich bald zeigen: Für nächste Woche hat der 37-Jährige Halloween-Konzerte angekündigt, bei denen er seinen Look präsentieren will. Bis dahin bleibt offen, ob er seinem berühmten Bart tatsächlich Lebewohl sagt.