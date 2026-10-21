i Adam in seinem letzten Stream. Twitch Adam wurde nur 36 "Haltet durch" – Die letzten Worte von SkylineTV Kurz vor seinem plötzlichen Tod verabschiedete sich Adam Wolke von seinen Zuschauern. Jetzt ist der letzte Live-Moment aufgetaucht. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 18:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die deutsche Streaming-Szene trauert um Adam Wolke (†36). Der unter dem Namen SkylineTV bekannte Twitch-Star ist an den Folgen einer schweren Hirnblutung durch ein geplatztes Hirnaneurysma verstorben.

Besonders sein enger Freund Jens "Knossi" Knossalla zeigte sich nach der Nachricht tief erschüttert. Nun macht ein Ausschnitt aus Adams letztem Livestream die Runde, der viele seiner Zuschauer besonders berühren dürfte.

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Denn darin verabschiedet sich der 36-Jährige so, wie er es schon unzählige Male zuvor getan hatte.

"Wir sehen uns bestimmt irgendwo"

"Bis nächste Woche spätestens", sagt Adam zum Ende seiner Übertragung. Anschließend fügt er hinzu: "Wir sehen uns bestimmt irgendwo auf einem Stream zwischendurch. Haltet durch."

Es sind ganz gewöhnliche Abschiedsworte eines Streamers, der fest damit rechnet, schon bald wieder für seine Community da zu sein.

Doch zu diesem Wiedersehen sollte es nicht mehr kommen.

Knossi trauert um seinen Freund

Adam Wolke gehörte zu den Pionieren des deutschsprachigen IRL-Streamings. Seit Jahren nahm er seine Zuschauer mit auf Reisen, zu Veranstaltungen und an außergewöhnliche Orte.

Auch mit Knossi war er regelmäßig unterwegs. Allein 2026 reisten die beiden gemeinsam nach Lappland, Südafrika, Panama und Las Vegas.

Nach Adams Tod veröffentlichte Knossi einen emotionalen Abschiedsbrief. Darin erinnerte er an die vielen gemeinsamen Erlebnisse und bezeichnete Adam als Teil seiner Familie.

Besonders schmerzhaft ist für ihn die Vorstellung, künftig ohne seinen Freund auf Reisen zu gehen.

Auch die Community muss nun Abschied von einem Streamer nehmen, der seine Zuschauer über Jahre an seinem Leben teilhaben ließ.