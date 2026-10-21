Auweh! Bräutigam nennt Braut bei Hochzeit falsch

Bei dieser Hochzeit lief plötzlich alles anders als geplant: Beim Ja-Wort leistete sich ein Bräutigam einen peinlichen Patzer und sprach seine zukünftige Ehefrau "Emma" mit einem falschen Namen an. Statt dem der Braut, sagt er plötzlich den Namen ihrer Schwester "Emily"!
Die Reaktionen der Gäste ließen nicht lange auf sich warten – von verdutzten Blicken bis zu schallendem Gelächter war alles dabei.
Der Moment wurde gefilmt und verbreitet sich inzwischen rasant im Netz. Wie "Bild.de" berichtet, wurde der Clip bereits millionenfach angeklickt.
Ob die Braut ihrem Liebsten den Ausrutscher übel nahm oder selbst darüber lachen konnte, ist bislang nicht bekannt.
Im Internet amüsieren sich jedenfalls zahlreiche User über die ungewöhnliche Szene während der Trauung. Für das Paar dürfte dieser besondere Augenblick wohl noch lange in Erinnerung bleiben.