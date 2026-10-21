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Diese Hochzeit ging schief: Der Bräutigam nannte seine Braut falsch.
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Millionen Menschen lachen mit

Auweh! Bräutigam nennt Braut bei Hochzeit falsch

Beim Ja-Wort verspricht der Bräutigam ewige Liebe – doch dieser Mann verwechselt ausgerechnet den Namen seiner Braut. Das Netz lacht mit!
Von Heute Entertainment
21.10.2026, 17:09
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Bei dieser Hochzeit lief plötzlich alles anders als geplant: Beim Ja-Wort leistete sich ein Bräutigam einen peinlichen Patzer und sprach seine zukünftige Ehefrau "Emma" mit einem falschen Namen an. Statt dem der Braut, sagt er plötzlich den Namen ihrer Schwester "Emily"!

Die Reaktionen der Gäste ließen nicht lange auf sich warten – von verdutzten Blicken bis zu schallendem Gelächter war alles dabei.

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Braut verlangt 350 Dollar "Hochzeitsgebühr" von Gästen

Der Moment wurde gefilmt und verbreitet sich inzwischen rasant im Netz. Wie "Bild.de" berichtet, wurde der Clip bereits millionenfach angeklickt.

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Netz lacht über Video

Ob die Braut ihrem Liebsten den Ausrutscher übel nahm oder selbst darüber lachen konnte, ist bislang nicht bekannt.

Hochzeit endet mit Polizei und ausgeschlagenem Zahn

Im Internet amüsieren sich jedenfalls zahlreiche User über die ungewöhnliche Szene während der Trauung. Für das Paar dürfte dieser besondere Augenblick wohl noch lange in Erinnerung bleiben.

red, 21.10.2026, 17:09
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