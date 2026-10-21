i Knossi kann seine Tränen nicht zurückhalten. Twitch, Imago Images War bis zum Schluss bei ihm "Adam, wir schaffen das" – Knossi weint um Freund Knossi kann seine Tränen nicht zurückhalten. Nach dem Tod von Adam Wolke (†36) spricht er erstmals ausführlich über die letzten gemeinsamen Stunden. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 17:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sind herzzerreißende Szenen. Normalerweise kennt man Jens "Knossi" Knossalla (40) als lautstarken Entertainer, der seine Zuschauer zum Lachen bringt. Doch diesmal sitzt der Twitch-Star weinend vor der Kamera.

Der Tod seines engen Freundes Adam Wolke, besser bekannt als SkylineTV, hat ihn tief getroffen. Der 36-Jährige starb an den Folgen einer schweren Hirnblutung, ausgelöst durch ein geplatztes Hirnaneurysma.

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Nun erzählt Knossi, wie er die letzten Stunden seines Freundes erlebt hat.

"Adam, wir schaffen das!"

Knossi berichtet, dass er bis zur letzten Stunde bei Adam gewesen sei. Trotz der dramatischen Situation habe er die Hoffnung nicht aufgeben wollen. "Ich habe immer zu ihm gesagt: Adam, wir schaffen das!", erinnert sich der Streamer unter Tränen.

Er habe sich so sehr an die Hoffnung auf eine Genesung geklammert, dass er die Einschätzungen der behandelnden Ärzte zeitweise nicht akzeptieren wollte. Dabei sei er ihnen gegenüber teilweise auch unfair geworden, erzählt Knossi. Dafür entschuldigt er sich nun öffentlich.

Er habe schlicht nicht wahrhaben wollen, dass sein Freund den Kampf möglicherweise verlieren könnte.

Doch schließlich kam jener Moment, vor dem sich alle gefürchtet hatten.

Ärzte rieten zum Abschied

Wie Knossi schildert, erklärten die Ärzte schließlich, dass sich die Angehörigen und Freunde von Adam verabschieden sollten.

Für den Entertainer muss das ein kaum erträglicher Moment gewesen sein. Schließlich hatte er bis zuletzt daran geglaubt, dass sein Freund wieder gesund werden könnte.

Nun bleibt ihm nur noch die Erinnerung an die gemeinsame Zeit.

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In einem emotionalen Abschiedsbeitrag auf Instagram macht Knossi deutlich, wie besonders ihre Freundschaft war.

"Es gibt niemanden, mit dem ich so viel unterwegs war wie mit dir", schreibt er.

"Du warst ein Teil unserer Familie"

Allein 2026 erlebten die beiden zahlreiche Abenteuer. Sie feierten gemeinsam Silvester in Lappland, gingen in Südafrika auf Safari, besuchten eine einsame Insel in Panama und verbrachten Knossis Junggesellenabschied in Las Vegas.

Für Knossi waren es unvergessliche Erlebnisse mit einem Menschen, der ihn verstand wie kaum ein anderer. Adam sei nicht nur sein engster Freund gewesen, sondern längst ein Teil der Familie.

Besonders schmerzt den Streamer, dass noch so viele gemeinsame Erlebnisse geplant gewesen wären. "Bei jeder Reise wirst du mir fehlen", schreibt Knossi.

Seinen Abschied beendet er mit wenigen Worten, die zeigen, wie viel ihm Adam bedeutet hat: "Ich lieb dich, Adam."