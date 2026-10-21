i Stefan Mross könnte jetzt doch mit seiner Kult-Show zurückkommen. IMAGO/HOFER "Immer wieder sonntags" Kommt TV-Show doch zurück? Stefan Moss überrascht alle Nach dem tränenreichen Abschied von "Immer wieder sonntags" gibt Stefan Mross plötzlich wieder Rätsel auf. Gibt es doch Hoffnung auf ein Comeback? Von Heute Entertainment 21.10.2026, 21:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Aus von "Immer wieder sonntags" schien besiegelt, doch nun könnte sich für Stefan Mross eine neue Tür öffnen. Laut "Gala" könnte sich nun allerdings doch noch etwas bewegen. Der 50-Jährige wurde gemeinsam mit seiner Partnerin Eva Luginger im Europa-Park in Rust aktiv – ausgerechnet dort, wo er jahrelang seine ARD-Musikshow präsentierte.

In einem Instagram-Video lässt der Moderator durchblicken, dass der Besuch berufliche Hintergründe hat: "Wie ihr unschwer erkennen könnt, wir sind momentan in Rust, im Europa-Park." Dann legt er nach: "Wir haben da ein paar Gespräche. Ob das mit 'Immer wieder sonntags' zu tun hat? Kann ich euch nicht sagen. Aber wir sind in Rust."

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Übernimmt jetzt ein Privatsender?

Was genau dahintersteckt, bleibt vorerst sein Geheimnis. Anfang September 2026 hatte sich Mross nach mehr als zwei Jahrzehnten unter Tränen von der Sendung verabschiedet. Dass die beliebte Show ab dem kommenden Jahr nicht mehr fortgesetzt werden soll, enttäuschte zahlreiche Fans und Schlager-Kollegen.

Auch abseits der ARD wurde zuletzt über eine mögliche neue Heimat für den Schlager-Entertainer spekuliert. Demnach sollen RTL und ProSieben laut Gerüchten Interesse an einer Übernahme des Formats beziehungsweise an einer Zusammenarbeit mit Mross haben.

Mross zeigte sich auf RTL udn ProSieben

Beide Privatsender hatten den Moderator kurz nach dem TV-Aus der Sendung bereits in ihren Shows im Programm: Bei RTL trat er an der Seite von Stefan Raab auf, bei ProSieben wurde er als Kandidat von "The Masked Singer" enttarnt.

Stefan Mross - die besten Bilder i ?

Eine Bestätigung für konkrete Pläne gibt es von keinem der beiden Sender. Ob die Gespräche in Rust tatsächlich mit einer Fortsetzung von "Immer wieder sonntags" zusammenhängen oder sich eine ganz andere Chance für Mross auftut, ist daher noch offen.