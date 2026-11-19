i Marwin Klute Joyn "Das ist geschäftsschädigend" OnlyFans-Enthüllung! TV-Star wollte Sendung stoppen Bei "Das große Promi-Büßen" fliegt ein pikantes Geheimnis auf. Marwin Klute versucht daraufhin, die Ausstrahlung zu verhindern – ohne Erfolg. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 12:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Realitystar Marwin Klute (29) wurde die "Runde der Schande" bei "Das große Promi-Büßen" zum Albtraum.

Moderatorin Olivia Jones konfrontierte ihn nicht nur mit seinem fragwürdigen Frauenbild, sondern deckte auch ein brisantes Detail über sein OnlyFans-Geschäft auf. Eine Enthüllung, die der 29-Jährige offenbar lieber geheim gehalten hätte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Olivia Jones deckt pikantes Geheimnis auf

Während seiner Beziehung mit Melissa Heitmann kritisierte Marwin noch deren Tätigkeit auf OnlyFans. Mittlerweile verdient er selbst mit der Erotikplattform Geld. Nach eigenen Angaben soll er damit zeitweise knapp 100.000 Euro monatlich eingenommen haben.

Doch bei seiner "Runde der Schande" gerät der Realitystar plötzlich in Erklärungsnot. Olivia Jones enthüllt, dass sie während seines Aufenthalts im Camp intime Nachrichten mit seinem OnlyFans-Account ausgetauscht hatte. Das Problem: Im Camp herrscht striktes Handyverbot.

Schließlich muss Marwin zugeben, dass nicht immer er selbst hinter den Nachrichten steckt. Sein Account wird von einem Management betreut, während seiner Abwesenheit übernimmt sein bester Freund sogar die erotischen Chats mit zahlenden Fans.

Für Olivia Jones ein absolutes No-Go. Sie wirft ihm vor, seinen Abonnenten persönliche Nähe vorzugaukeln, obwohl diese möglicherweise mit einer völlig anderen Person schreiben.

Realitystar wollte Szenen verhindern

Nach der Enthüllung wird Marwin nervös. Er verlangt ein Gespräch mit einem Verantwortlichen der Produktion und versucht, die Veröffentlichung der brisanten Szenen zu verhindern. Seine Begründung: "Das ist geschäftsschädigend."

Doch seine Bitte bleibt erfolglos. Die Produktion zeigt nicht nur die Enthüllung, sondern auch seinen anschließenden Versuch, die Ausstrahlung zu verhindern.

Auf Instagram macht der 29-Jährige seinem Ärger Luft. Besonders empört ihn, dass auch sein Gespräch mit der Produktion gezeigt wurde, obwohl er davon ausgegangen sei, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gefilmt zu werden.

Der Realitystar fordert ein Gespräch mit einem Produktionsverantwortlichen, da er durch die Enthüllung seines Geschäftsmodells geschäftliche Nachteile befürchtet. „Das ist geschäftsschädigend“, erklärt er. Joyn

Schwere Vorwürfe gegen Produktion

Auch mit dem Zusammenschnitt seiner "Runde der Schande" ist Marwin alles andere als zufrieden. Das Gespräch mit Olivia Jones habe ursprünglich rund zwei Stunden gedauert. In der ausgestrahlten Version seien seiner Meinung nach wichtige Entschuldigungen und Erklärungen herausgeschnitten worden.

Zudem wirft er der Produktion vor, seine Gesichtsausdrücke aus dem Zusammenhang gerissen zu haben. Dadurch würde ein falscher Eindruck von seiner Reaktion entstehen.

Der Realitystar fühlt sich unfair behandelt. Seine Kritik an der Produktion ändert allerdings nichts daran, dass die umstrittenen Szenen mittlerweile für alle Zuschauer auf Joyn zu sehen sind.