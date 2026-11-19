i Robert Pattinson wird der nächste James Bond. Instagram/007 Lukrativer Hollywood-Deal Robert Pattinson kassiert als Bond richtig ab Der Ex-Twilight-Star soll sich bei seinen Vertragsverhandlungen besonders vorteilhafte Konditionen gesichert haben. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 14:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Robert Pattinson (40) ist offiziell der neue James Bond und wird im mittlerweile 26. Film der legendären Agentenreihe die Hauptrolle übernehmen. Regie führt Denis Villeneuve, der Mann hinter den erfolgreichen Dune-Filmen. Der 40-jährige Brite setzte sich damit gegen Konkurrenten wie Nicholas Hoult durch.

Doch nicht nur die prestigeträchtige Rolle selbst dürfte für Pattinson ein Grund zur Freude sein. Bei den Vertragsverhandlungen mit Amazon MGM Studios soll der Schauspieler besonders lukrative Konditionen ausgehandelt haben.

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So habe Pattinson eine deutlich höhere Gage als seine Mitbewerber herausgeholt, wie es bei "Puck News" heißt. Besonders bemerkenswert: Er konnte die Vertragslaufzeit auf nur drei Bond-Filme begrenzen.

Durch diese Einschränkung bleibt dem Hollywood-Star mehr Freiraum, sich künftig auch anderen Projekten zu widmen. Bei Amazon MGM Studios war man offenbar bewusst dazu bereit, für einen bereits etablierten Star wie Pattinson tiefer in die Tasche zu greifen.

Pattinson folgt auf Daniel Craig, der die Rolle des Geheimagenten 15 Jahre lang verkörperte. Craig hatte 007 von 2006 bis 2021 gespielt und war anfangs als erster blonder Bond noch belächelt worden. Das Vermögen des neuen Bond-Darstellers wird übrigens auf rund 70 Millionen Euro geschätzt.